Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?

Чому українці не прагнуть мати дітей?

Я теж хотів би бачити українців зростаючою нацією, але є нюанси. Кожна така сім'я має мати фінансовий запас $300 тис (!) на трьох дітей тільки на їх виховання.

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Кілька років тому ми в Ukrainian Institute for the Future робили дослідження «ненароджене економічне зростання».

В якому дали відповідь, чому українці не прагнуть мати дітей.

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Це, банально, невигідно.

Жінка, яка народжує дитину – втрачає роботу та дохід. Втрачає перспективи кар'єри та потрапляє у залежність від чоловіка. У сім'ї падають доходи та зростають витрати. У середньому, виховання дитини з моменту народження до повноліття в Україні коштує не менше ніж $80 тис. У Києві та обласних центрах цифра вже більша за $100-$200 тис.

В мене вже є чимало сімейних пар які вирішили, що вони будуть child free (життя без дітей).

Що від народження дітей державі?

Як написано вище – виховання дитини коштує грошей. І чималих.

Це і їжа та одяг та медицина та дитячі садки та відпочинок та школа та курси та університети… це все споживання та внесок в українську економіку.

Тобто. Кажучи економічною мовою, від зростання популяції та зростання споживання виграє місцевий бізнес та бюджет, який з бізнесу та з споживачів отримує податки (податок на прибуток з компаній та ПДВ з кожної роздрібної купівлі споживача)

А коли нація зростає і діти дорослішають – вони включаються у створення ВВП для країни і наповнюють бюджет.

У виграші всі крім батьків, які щиро хочуть мати дітей, але… для них це лише проблема.

У 2000 року, для порівняння, в Україні народилося 385,1 тис. дітей

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У 2023 року лише 187,4 тис. дітей

Тенденція очевидна…

За час великої війни за різними оцінками з України виїхало близько 2 млн дітей, багато з яких вже безкоштовно навчаються у школах чи європейських вишах (з низькими шансами на повернення).

Все дуже, дуже погано для майбутнього нації. Із ситуації є лише один вихід.

По суті, відтворення нації та зростання популяції українців – наше спільне завдання та один із найважливіших пунктів нового суспільного договору.

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Що такий договір може і має передбачати?

• 1 •

Ну як мінімум покриття 50%-80% на виховання дитини, а саме $50-$80 тис на період 18 років… а не лише $1 тис на перші три роки як є зараз (41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї. Одразу 10 320 гривень, а решта – по 860 гривень щомісяця, протягом 36 місяців)

Запропонована сума 50 тис на 18 років – це лише $230 на місяць, що не дуже багато, але буде суттєвою підтримкою пересічним українським сімʼям.

На рік для бюджету це буде $2,8 тис на одну дитину.

Або +$0,5 млрд для 200 тис. новонароджених дітей на рік (або $0,3 ВВП). І всі ці кошти – це зростання українського внутрішнього споживчого ринку.

• 2 •

Декретна відпустка має перестати бути «відпусткою» для мам, а має стати новою спеціалізацією із збереженням заробітної плати на рівні до відходу в декрет на 1,5 роки.

• 3 •

Половина видатків на виховання дітей має покриватися або субсидією або податковим кредитом (з поверненням за підсумком року податків з бюджету) або зниженням податків для батьків.

Наприклад, при народженні 1 дитини ПДФО батьків знижується з 18% до 10%.

При народженні другого – до 5%.

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При народженні трьох – 0%.

(ЕСВ при цьому та ПДВ при споживанні нікуди не подінуться).

• 4 •

Батьки повинні отримати максимальну підтримку не прямо грошима, а компенсацією понесених витрат. Плюс максимальна допомога за збереження батькам можливості працювати та створювати ВВП для країни та сплати податків. Покриття витрат на:

дитячі садки. Які мають працювати з 7:30 до 20:00, допомагаючи батькам повноцінно працювати у разі потреби.

медичне страхування та покриття якісної приватної медицини.

школи повного дня із харчуванням.

розвиваючі курси та програми (мови, спорт, програмування та інші навички) – це може бути за кожної школи.

вища освіта для кращих школярів (ваучер, який покриває навчання у вибраному приватному чи державному українському ВНЗ).

дитячі табори, що розвивають (спортивні або з поглибленим вивченням мов, математики, практичних навичок).

• 5 •

Пільгові кредити на розширення жилої площі чи часткове субсидування вартості житла.

В однокімнатній квартирі або в знімному житлі трьох дітей виховати – ще той квест.

І це буде слушно.

Батьки повинні мати можливість зберігати свою соціальну активність, робити кар'єру і діти не мають бути якорем, який їх викидає на узбіччя комфортного життя.

Чи є така програма у Шмигаля?

Але законопроект, зареєстрований у парламенті, пропонує знову-таки вбивство будь-якої мотивації:

На першу дитину: дорівнюватиме сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму – 384,5 тисячі гривень

На другу дитину: кратна 100 розмірам прожиткового мінімуму – 256,3 тисячі гривень

На третю та кожну наступну дитину – кратну 50 розмірам прожиткового мінімуму – 128,2 тисячі гривень

Тобто. $20 тис на трьох замість $300 тис

Вам не здається, що когось намагаються розвести?