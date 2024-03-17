Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?
Чому українці не прагнуть мати дітей?
Я теж хотів би бачити українців зростаючою нацією, але є нюанси. Кожна така сім'я має мати фінансовий запас $300 тис (!) на трьох дітей тільки на їх виховання.
Кілька років тому ми в Ukrainian Institute for the Future робили дослідження «ненароджене економічне зростання».
В якому дали відповідь, чому українці не прагнуть мати дітей.
Це, банально, невигідно.
- Жінка, яка народжує дитину – втрачає роботу та дохід. Втрачає перспективи кар'єри та потрапляє у залежність від чоловіка.
- У сім'ї падають доходи та зростають витрати.
- У середньому, виховання дитини з моменту народження до повноліття в Україні коштує не менше ніж $80 тис. У Києві та обласних центрах цифра вже більша за $100-$200 тис.
В мене вже є чимало сімейних пар які вирішили, що вони будуть child free (життя без дітей).
Що від народження дітей державі?
- Як написано вище – виховання дитини коштує грошей. І чималих.
- Це і їжа та одяг та медицина та дитячі садки та відпочинок та школа та курси та університети… це все споживання та внесок в українську економіку.
- Тобто. Кажучи економічною мовою, від зростання популяції та зростання споживання виграє місцевий бізнес та бюджет, який з бізнесу та з споживачів отримує податки (податок на прибуток з компаній та ПДВ з кожної роздрібної купівлі споживача)
- А коли нація зростає і діти дорослішають – вони включаються у створення ВВП для країни і наповнюють бюджет.
У виграші всі крім батьків, які щиро хочуть мати дітей, але… для них це лише проблема.
У 2000 року, для порівняння, в Україні народилося 385,1 тис. дітей
У 2023 року лише 187,4 тис. дітей
Тенденція очевидна…
За час великої війни за різними оцінками з України виїхало близько 2 млн дітей, багато з яких вже безкоштовно навчаються у школах чи європейських вишах (з низькими шансами на повернення).
Все дуже, дуже погано для майбутнього нації. Із ситуації є лише один вихід.
По суті, відтворення нації та зростання популяції українців – наше спільне завдання та один із найважливіших пунктів нового суспільного договору.
Що такий договір може і має передбачати?
• 1 •
Ну як мінімум покриття 50%-80% на виховання дитини, а саме $50-$80 тис на період 18 років… а не лише $1 тис на перші три роки як є зараз (41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї. Одразу 10 320 гривень, а решта – по 860 гривень щомісяця, протягом 36 місяців)
Запропонована сума 50 тис на 18 років – це лише $230 на місяць, що не дуже багато, але буде суттєвою підтримкою пересічним українським сімʼям.
На рік для бюджету це буде $2,8 тис на одну дитину.
Або +$0,5 млрд для 200 тис. новонароджених дітей на рік (або $0,3 ВВП). І всі ці кошти – це зростання українського внутрішнього споживчого ринку.
• 2 •
Декретна відпустка має перестати бути «відпусткою» для мам, а має стати новою спеціалізацією із збереженням заробітної плати на рівні до відходу в декрет на 1,5 роки.
• 3 •
Половина видатків на виховання дітей має покриватися або субсидією або податковим кредитом (з поверненням за підсумком року податків з бюджету) або зниженням податків для батьків.
Наприклад, при народженні 1 дитини ПДФО батьків знижується з 18% до 10%.
При народженні другого – до 5%.
При народженні трьох – 0%.
(ЕСВ при цьому та ПДВ при споживанні нікуди не подінуться).
• 4 •
Батьки повинні отримати максимальну підтримку не прямо грошима, а компенсацією понесених витрат. Плюс максимальна допомога за збереження батькам можливості працювати та створювати ВВП для країни та сплати податків. Покриття витрат на:
- дитячі садки. Які мають працювати з 7:30 до 20:00, допомагаючи батькам повноцінно працювати у разі потреби.
- медичне страхування та покриття якісної приватної медицини.
- школи повного дня із харчуванням.
- розвиваючі курси та програми (мови, спорт, програмування та інші навички) – це може бути за кожної школи.
- вища освіта для кращих школярів (ваучер, який покриває навчання у вибраному приватному чи державному українському ВНЗ).
- дитячі табори, що розвивають (спортивні або з поглибленим вивченням мов, математики, практичних навичок).
• 5 •
Пільгові кредити на розширення жилої площі чи часткове субсидування вартості житла.
В однокімнатній квартирі або в знімному житлі трьох дітей виховати – ще той квест.
І це буде слушно.
Батьки повинні мати можливість зберігати свою соціальну активність, робити кар'єру і діти не мають бути якорем, який їх викидає на узбіччя комфортного життя.
Чи є така програма у Шмигаля?
Але законопроект, зареєстрований у парламенті, пропонує знову-таки вбивство будь-якої мотивації:
- На першу дитину: дорівнюватиме сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму – 384,5 тисячі гривень
- На другу дитину: кратна 100 розмірам прожиткового мінімуму – 256,3 тисячі гривень
- На третю та кожну наступну дитину – кратну 50 розмірам прожиткового мінімуму – 128,2 тисячі гривень
Тобто. $20 тис на трьох замість $300 тис
Вам не здається, що когось намагаються розвести?
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