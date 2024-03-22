Уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти/позбавленої батьківського піклування

Кабмін розширив список дітей, які мають право на допомогу від держави

Кабінет міністрів України запровадив виплату тимчасової допомоги на дітей, які залишились без батьківського піклування. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

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На засіданні Кабміну було прийнято рішення розширити список дітей, які мають право на допомогу від держави. Зокрема, тепер будуть враховувати потреби у фінансовій підтримці сім’ї, яка приймає дитину до набуття статусу прийомні сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Розмір виплати:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;

3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

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Щоб отримати допомогу людині, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні, потрібно звернутися із заявою про призначення такої допомоги на шість місяців. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.

Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності постанови.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.

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Прожитковий мінімум:

1. для дітей до 6 років – 2563 грн, відповідно:

2,5 прожиткові мінімуми – 6 407,5 грн;

3,5 прожиткові мінімуми – 8 970,5 грн,

2. для дітей від 6 до 18 років – 3196 грн, відповідно:

2,5 прожиткові мінімуми – 7 990 грн;

3,5 прожиткові мінімуми – 11 186 грн.

Нагадаємо, в Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну.

До слова, Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Їм платитимуть від 6,1 тис. грн.