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Усиновлення стане простішим: МОЗ впроваджує цифровий медичний висновок

Катерина Іванова
glavcom.ua
Усиновлення стане простішим: МОЗ впроваджує цифровий медичний висновок
Нещодавно Кабмін ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують умови передачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових родин
фото з відкритих джерел

Оновлений процес медичного огляду передбачатиме, що сімейний лікар лише за потреби скерує пацієнта до лікарів-спеціалістів

В Україні впроваджують електронний висновок про медичний огляд для людей, які хочуть взяти дитину у сім'ю. Про зміни в частині допуску кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки та патронатні вихователі повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Сьогодні процеси, повʼязані з влаштуванням дитини в сімейну форму виховання в Україні, на жаль, асоціюються з чергами, виснажливими бюрократичними процедурами та нескінченними паперами. Це стосується, в тому числі, й проходження медичного обстеження осіб, які хочуть стати кандидатами в сімейні форми виховання», – йдеться у повідомленні.

Аби спростити шлях кандидата, МОЗ оптимізує процес медичного огляду та впроваджить новий цифровий продукт – медичний висновок щодо результатів медичного огляду кандидата в сімейні форми виховання.

Оновлений процес медичного огляду передбачатиме, що сімейний лікар чи терапевт буде координувати огляд та лише за потреби скерує пацієнта до лікарів-спеціалістів.

«Уся процедура буде супроводжуватися та фіксуватися в електронній системі охорони здоров’я. За результатами огляду, сімейний лікар зможе сформулювати медичний висновок. Кандидатам не потрібно буде зберігати його в паперовій формі. Цифровий документ зробить можливим обмін інформацією про результати огляду між медиками та соціальними службами», – повідомляють в МОЗ.

Наразі висновок кандидати можуть отримати виключно у паперовій формі після того, як пройдуть медичний огляд у п’яти лікарів та отримають довідки щодо перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах.

Опісля охочі взяти дитину в сімейну форму виховання мають подати медичний висновок разом з іншими необхідними документами до служби у справах дітей, тому зміни дозволять пришвидшити процес для людей, які мають намір узяти під опіку/піклування, стати прийомними батьками або батьками-вихователями для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або надавати послуги патронату над дитиною, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують умови передачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових родин. 

Стало відомо, що уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування.

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Теги: лікар батьки послуги піклування обмін

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