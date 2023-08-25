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Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео
Ейфелева вежа підсвічувалася кольорами українського прапора
фото: скриншот відео

Пам'ятки в різних країнах світу «розмальовувалися» у синьо-жовті кольори

Учора, 24 серпня, союзники вітали Україну з Днем Незалежності. У різних куточках світу здіймалися українські прапори, а будівлі підсвічувалися синьо-жовтими кольорами. «Главком» зібрав у добірку захопливі фото, які демонструють солідарність партнерів із Україною.

Так, у столиці Ізраїлю, Тель-Авіві з нагоди Дня незалежності нашої країни розгорнули 30-метровий прапор України.

Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео фото 1
фото з відкритих джерел

А в Анкарі, столиці Туреччини, кольори українського прапора засвітилися на 125-метровій телевежі Атакуле.

Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео фото 2
фото: посольство України в Туреччині

 

Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео фото 3
фото: посольство України в Туреччині
Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео фото 4
фото: посольство України в Туреччині

Тим часом у турецькому Стамбулі підвісний міст султана Мехмеда Фатіха (Другий Босфорський міст), що пролягає через протоку Босфор, також розфарбувався у синьо-жовтий.

Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео фото 5
фото: instagram.com/cgu_istanbul

Французи ж прикрасили нашими національними кольорами Ейфелеву вежу в Парижі.

Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео фото 6
фото з соцмереж

Також до Дня Незалежності України «причепурився» й найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа у Дубаї.

Латвія так само продемонструвала солідарність із українцями. Пам'ятник Незалежності в столиці Ризі «вбрався» у синьо-жовте.

Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео фото 7
фото: facebook.com/sergejtalk

Нагадаємо, що в центрі Парижу на честь Дня Незалежності відкрито Київський сквер.

Теги: День Незалежності Франція Туреччина Ізраїль Латвія

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