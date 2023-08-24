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Президентка Молдови привітала українців зі святом: зворушливе відео

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президентка Молдови привітала українців зі святом: зворушливе відео
Майа Санду підкреслила, що Молдова безмежно вдячна за силу, з якою Україна захищає мир і безпеку в регіоні
фото: скріншот

Санду зазначила, що республіка Молдова з глибокою повагою дивиться на Україну не лише як на сусіда, а як на символ опору та надії

Президентка Молдови Майа Санду привітала українців зі святом Незалежності. Привітання Санду опублікувала в Facebook.

«Незалежність – це коли громадяни можуть самі вирішувати своє майбутнє, коли вони мають свободу будувати власну країну такою, якою вони її бачать. Українці своєю безмежною мужністю та рішучістю щодня нагадують нам про цю істину», – йдеться у повідомленні.

Санду зазначила, що республіка Молдова з глибокою повагою дивиться на Україну не лише як на сусіда, а як на символ опору та надії.

Майа Санду підкреслила, що Молдова безмежно вдячна за силу, з якою Україна захищає мир і безпеку в регіоні, ставши таким чином бастіоном свободи для мільйонів європейців.

«У цей день я сподіваюся, що мир незабаром повернеться в домівки українців, а День Незалежності України ніколи більше не буде затьмарений війною та стражданнями», – наголосила Майа Санду.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності України, який відзначають 24 серпня. 

Зауважимо, Зеленський записав звернення на тлі знакового муралу в центрі Києва, на будівлі комітетів Верховної Ради на Банковій. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, що був розстріляний росіянами після вимовлених слів «Слава Україні». Мурал присвячений пам’яті всіх загиблих українських воїнів на російсько-українській війні.

Як відомо, Київ не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Проте, як поінформували столичну владу листом із Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. 

До слова, 23 серпня, президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до України. Лідер Литви приїхав на святкування Дня Незалежності.

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Теги: мурал президент Facebook Україна Володимир Зеленський Герой України День Незалежності українці незалежність Молдова танки

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