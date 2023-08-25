Статуя Христа-Спасителя у Бразилії засяяла кольорами українського прапора (відео)
Посольство України подякувало народу Бразилії за підтримку
З нагоди Дня Державного Прапора України, 32-ї річниці Незалежності України та Дня української громади в Бразилії монумент Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяв синьо-жовтими кольорами. Про це повідомило посольство України в Бразилії у Facebook.
Захід було проведено посольством спільно з архідієцезією Ріо-де-Жанейро та архієпархіальним храмом Христа-Спасителя. Українське диппредставництво подякувало народу Бразилії за підтримку.
Нагадаємо, у Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа засвітився кольорами українського прапора (відео).
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