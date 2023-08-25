Статуя Христа-Спасителя у Бразилії засяяла кольорами українського прапора (відео)

Захід було проведено посольством спільно з архідієцезією Ріо-де-Жанейро та архієпархіальним храмом Христа-Спасителя

Посольство України подякувало народу Бразилії за підтримку

З нагоди Дня Державного Прапора України, 32-ї річниці Незалежності України та Дня української громади в Бразилії монумент Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяв синьо-жовтими кольорами. Про це повідомило посольство України в Бразилії у Facebook.

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Захід було проведено посольством спільно з архідієцезією Ріо-де-Жанейро та архієпархіальним храмом Христа-Спасителя. Українське диппредставництво подякувало народу Бразилії за підтримку.

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«Христос-Спаситель» – статуя Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Монумент має розмір 39,6 м заввишки, важить 1145 тонн, і знаходиться на вершині 200-метрової гори Корковаду в національному парку ліс Тіжука, у межах міста. Збудована як символ християнства, статуя стала символом Ріо-де-Жанейро і Бразилії.

Нагадаємо, у Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа засвітився кольорами українського прапора (відео).