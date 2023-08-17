Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади

glavcom.ua
У багатьох громадян України є серйозні питання до народних обранців
фото з відкритих джерел

Українці все ще готові терпіти. Поки що. До певної межі

Соціологи, з якими доводилось спілкуватися останніми днями, кажуть, що українці зціплюють зуби, коли на фокус-групах їх питають про ставлення до влади в цілому.

Дійсно, критика під час війни вищого керівництва виглядає недоречною. Сто років тому внутрішні чвари призвели до того, що Україну між собою «розірвали» вороги.

Але чи не дає влада сама приводів, аби до неї так ставилися, як ставляться? Якщо чи не щодня маємо розслідування про завищені тендери, про повернення до «великих» і малих будівництв, коли йде війна не з росією, а за освоєння фінансових потоків. Як ніби останній день. І коли публічними донаторами певних фондів виступають люди, які ще вчора «освоїли» з держбюджету мільярд з гаком, всі це теж прекрасно бачать. Бо хіба можна відбілити конкуренцію одним зданим на благе діло «Майбахом»? Так не працює. Вже не працює.

Та попри це українці все ще готові терпіти. Поки що. До певної межі. «Аби не стало гірше». Так було і в часи Януковича, в 2013-му, коли Банкова просто загралася з обіцянками, непомірними апетитами й «розводняком» західних партнерів.

Чи усвідомлює цю та інші проблеми влада? Чи усвідомлюють на Банковій, що корупція, помножена на брак компетенціі, який в її рядах існував і до війни, лише поглиблює суспільний запит на справедливість у всіх проявах? Чи розуміють на Банковій, що якщо не підняти кришку «Єдиного марафону» і не дати виходу негативній енергії уже в найближчі тижні, восени ми зайдемо в низку суспільно-політичних криз? Які точно не потрібні країні, що воює.

Але щоб цього не сталося, комусь треба точно натиснути на гальма. Зупинитися. І переосмислити те, що ми входимо в чергову битву за незалежність. Бо ця історія – про розуміння відповідальності.

А для цього необхідно скоригувати не тільки вималювану Банковою архітектоніку (яка, їй подобається), але й піти на абсолютне перезавантаження стосунків в парламенті, з опозицією, з медіа, з військовими. А також відмовитися від створення штучних конкуренцій в Генштабі. І працювати-працювати-працювати лише на перемогу.

Осінь вже скоро.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія війна незалежність українці влада корупція в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропагандистка Тетяна Монтян пожалілася, що в неї нема «оптимістичного настрою»
«Піхоти вже не залишилось». Монтян боїться контрнаступу ЗСУ
19 липня, 11:43
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
19 липня, 16:19
Вибухи у Криму почастішали
На полігоні у Криму гримлять вибухи
24 липня, 07:39
Наразі здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує
Під Бахмутом зазнав поранення американський журналіст
24 липня, 19:57
Окупанти атакували Одещині безпілотниками типу Shahed-136
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
2 серпня, 06:29
Росія хоче залучати трудових мігрантів із Північної Кореї
Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії
1 серпня, 16:38
Наслідки обстрілу Івано-Франківщини
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
До моргу Чаплинської районної лікарні окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку
Міноборони повідомило, що РФ робить із загиблими солдатами
10 серпня, 16:01
Наслідки російського удару по селу під Запоріжжям
Окупанти атакували село під Запоріжжям: є загиблі (фото)
15 серпня, 16:54

Віктор Шлінчак

«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади
«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади
«Санта Барбара» з призначенням послів України. Нові серії
«Санта Барбара» з призначенням послів України. Нові серії
Символ нашої війни
Символ нашої війни
Американський лендліз тепер і під час Другої світової, відчуйте різницю
Американський лендліз тепер і під час Другої світової, відчуйте різницю
США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували
США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували
Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?
Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
14K
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
12K
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
8307
У Росії помер генерал, другий за день
7772
«Зараз чи ніколи». Лідери США, Японії та Південної Кореї скликають екстрений саміт
5551
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву

Новини

Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Сьогодні, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту