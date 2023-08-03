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ЗСУ змінили тактику контрнаступу: експерти проаналізували перші результати

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ змінили тактику контрнаступу: експерти проаналізували перші результати
Під час контрнаступу ЗСУ перестали використовувати тактику США
фото з відкритих джерел

ЗСУ зосередились на тому, щоб виснажити ворога за допомогою артилерії та ракет великої дальності.

Після проходження навчання у країнах НАТО, українські бригади ЗСУ перестали під час контрнаступу використовувати тактику, взяту з американських зразків. Замість цього, вони повернулись до тактики, яку знають найкраще. Про це повідомляє The New York Times.

За повідомленням видання, українське військове командування внесло зміни в тактику бойових дій, зосередившись на застосуванні артилерії та ракет великої дальності для виснаження російських військ, замість безпосереднього штурмування мінних полів під вогнем. На півдні країни спостерігається нарощування військ, тоді як друга хвиля сил, навчених західними партнерами, переважно здійснює невеликі атаки для прориву російських ліній оборони.

Проте, перші результати нової тактики були неоднозначними. Попри те, що українські війська здійснили успішні наступи і відвоювали кілька сіл, їхні досягнення поки не досягли масштабів, які були характерні для їхніх успіхів на Херсонщині та Харківщині минулої осені.

«Контрнаступ не провалився, але він може затягнутися на кілька місяців, до наступної осені», - зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі з питань міжнародного миру, Майкл Кофман, який нещодавно перебував на передовій.

Американські офіційні особи  стурбовані тим, що повернення України до своєї старої тактики може призвести до того, що вона буде витрачати дорогоцінні постачання боєприпасів, що може зіграти на руку пану Путіну та поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Деякі аналітики сумніваються, чи зможе друга хвиля, заснована на атаках менших підрозділів, створити достатньо бойову силу та імпульс, щоб дозволити українським військам прорвати російську оборону.

Джан Лука Каповін та Олександр Стронелл, аналітики британської розвідувальної компанії Janes, висловили думку, що стратегія атаки невеликих підрозділів «дуже ймовірно призведе до масових втрат, втрати обладнання та незначних територіальних здобутків» для України.

Інші експерти вважають, що Україна може повернутися до масштабних атак, проте зараз основним завданням є прорив оборони Росії, знаючи, що наступати завжди важче, ніж захищатися.

Також, збільшення українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли українці розчищали шляхи через російські оборонні споруди та почали виснажувати російські війська та артилерію.

Західний чиновник, на умовах анонімності, сказав, заявив, що росіяни перенапружені та продовжують відчувати проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням.

Генерал Брідлав також підтримав цю точку зору та зазначив, що все ще очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

«Українці зараз перебувають в такій ситуації, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили, – сказав він та додав: – «І ми починаємо бачити, як росіяни рухаються назад».

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України просуваються під Бахмутом, а біля Кліщіївки йдуть позиційні бої.

Теги: українці навчання Україна контрнаступ росіяни

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