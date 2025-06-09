В Італії чоловік напав на волонтерів, які збирали підписи за вступ України до ЄС

Під час проведення акції перехожий зірвав і кинув на землю прапори України і ЄС, супроводжуючи свої дії образами

В італійському місті Ріміні у суботу, 7 червня, невідомий чоловік напав на волонтерів місцевого осередку організації People for Ukraine, які збирали підписи за пришвидшений вступ України до Євросоюзу. Про це «Главкому» повідомила координаційна платформа українців, що діють за кордоном, Strichka.

Під час проведення акції перехожий зірвав і кинув на землю прапори України і ЄС, супроводжуючи свої дії образами. Представники People for Ukraine негайно викликали поліцію, яка втрутилася у ситуацію.

«Усе сталося дуже швидко, й тому, на жаль, не змогли все задокументувати. Я стояв трохи далі та говорив з людьми стосовно петиції, а цей чоловік заїхав до нашого стенду, почав зривати прапори України та ЄС, кинув велосипед однієї людини й розбив його. Я згодом зупинив того чоловіка, поліція їхала десь 20 хвилин (хоча ми були в самому центрі міста). Той чоловік дуже неадекватно поводився, ображав і обзивав українців. Поліція взяла його паспортні дані та, на цей раз, відпустила. Мінімум 200 людей на площі дивились на всю цю ситуацію. Що цікаво, після цього багато людей підійшли до нас підписати петицію. Також сьогодні почали звертатись до нас люди, які хочуть долучитись до акції», – розповів президент People for Ukraine та Національної мережі асоціацій NAU – Network Associazioni per Ucraina Дмитро Щукін.

Водночас представники Strichka заявили, що засуджують акт агресії проти активістів у Ріміні.

«Наша ініціатива зі збору підписів за пришвидшене прийняття України в ЄС задля спільної оборони Європи охопила вже понад 10 країн. Поки що це перша спроба нападу на представників організацій-співініціаторів петиції. Росія та її агресивна пропаганда – причина подібних нападів. Ми будемо реагувати на кожний інцидент подібного роду, використовуючи всі законні методи», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.