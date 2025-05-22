Україна пропонує Євросоюзу долучитися до фінансування ЗСУ в наступному році

На думку міністра фінансів, інтеграція ЗСУ в оборонну систему Європи може стати дієвим рішенням для її захисту

Витрати на забезпечення української армії для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП Євросоюзу

Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

Україна почала діалог із партнерами про можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

«Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських Збройних сил, і відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення ЗСУ для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП Євросоюзу. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО», – написав Марченко.

За словами міністра, розбудова власних армій потребуватиме років і значних ресурсів. Тому інтеграція ЗСУ в оборонну систему Європи може стати дієвим рішенням, що матиме економічні переваги для країн-партнерів.

«Упевнений, що таке рішення має декілька стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід», – каже він.

Нагадаємо, Європа досягла політичної згоди для створення фонду позик обсягом 150 млрд євро для фінансування озброєння. Механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Ініціативу просувала Європейська комісія ще на початку року.

Як повідомив премʼєр Денис Шмигаль, потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік – понад $39 млрд – цілком забезпечена. Бюджетний дефіцит уряд покриває за допомогою партнерів, а також внутрішніми запозиченнями.

До слова, Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) планує скоротити близько десяти іноземних представництв і звільнити приблизно 100 співробітників на тлі скорочення бюджету: це допоможе спрямувати зекономлені кошти на забезпечення санкцій та оборони.