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Україна пропонує Євросоюзу долучитися до фінансування ЗСУ в наступному році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна пропонує Євросоюзу долучитися до фінансування ЗСУ в наступному році
На думку міністра фінансів, інтеграція ЗСУ в оборонну систему Європи може стати дієвим рішенням для її захисту
фото: Facebook/Генштаб

Витрати на забезпечення української армії для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП Євросоюзу

Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

Україна почала діалог із партнерами про можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

«Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських Збройних сил, і відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення ЗСУ для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП Євросоюзу. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО», – написав Марченко.

За словами міністра, розбудова власних армій потребуватиме років і значних ресурсів. Тому інтеграція ЗСУ в оборонну систему Європи може стати дієвим рішенням, що матиме економічні переваги для країн-партнерів.

«Упевнений, що таке рішення має декілька стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід», – каже він.

Нагадаємо, Європа досягла політичної згоди для створення фонду позик обсягом 150 млрд євро для фінансування озброєння. Механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Ініціативу просувала Європейська комісія ще на початку року.

Як повідомив премʼєр Денис Шмигаль, потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік – понад $39 млрд – цілком забезпечена. Бюджетний дефіцит уряд покриває за допомогою партнерів, а також внутрішніми запозиченнями.

До слова, Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) планує скоротити близько десяти іноземних представництв і звільнити приблизно 100 співробітників на тлі скорочення бюджету: це допоможе спрямувати зекономлені кошти на забезпечення санкцій та оборони.

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Теги: Мінфін ЗСУ фінансування Сергій Марченко Європейський союз

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