Єврокомісія назвала пріоритети для зміцнення оборони ЄС

Пріоритетом Євросоюзу є фінансування оборони

Європейський Союз у рамках стратегії з переозброєння наголошує на фінансуванні оборонного сектору та поступовому зменшенні залежності від Сполучених Штатів. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» розповів комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс.

За словами Кубілюса, Євросоюз передусім має зайнятися так званою «жорсткою обороною» – зброєю, системами озброєння тощо. «Перше, що ми можемо зробити, – це зібрати цільові можливості держав-членів. Це дозволить побачити спільні потреби всіх держав ЄС разом. На основі цього ми підготуємо план оборонного виробництва», – пояснив він.

Іншим пріоритетом Євросоюзу, за словами комісара, є фінансування оборони: у рамках плану ReArm Europe на цю мету передбачено додатково 800 мільярдів євро.

«По-третє, у червні ми також ухвалимо дуже важливий закон про спрощення у сфері оборони. Він має усунути існуючі бюрократичні перешкоди, які заважають оборонній промисловості розширити виробництво», – зазначив Кубілюс.

Також ЄС наголошує на інноваціях в оборонній промисловості, через що він зацікавлений у співпраці з українською стороною.

На додаток Кубілюс згадав питання військової мобільності – тобто готовності швидко переміщувати військові кошти у разі потреби – та визначення флагманських проектів, на яких ЄС зосередить зусилля.

Єврокомісар погодився, що ЄС має намір зменшити залежність від США, але «не конфліктним шляхом». «Це – частина природного перерозподілу сфер відповідальності. Адже треба бути свідомими того, що через 10 років американці будуть змушені перенести свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон», – пояснив він.

До слова, все більше країн розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправки зброї. Неназваний європейський чиновник в коментарях для The Washington Post, називає такий підхід вигідним для обох сторін: і Європі це дешевше, і Україна зможе розвивати власне виробництво. Крім того, Україна може стати полігоном для випробування нових видів зброї, наприклад безпілотників, у виробництві яких країни НАТО поки що мають менший досвід.

Нагадаємо, на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи Ян Пі підписали про порозуміння щодо співробітництва в галузі оборонної промисловості.