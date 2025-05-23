Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу: названо дату

Вже відомо, що Словаччина не має наміру підтримувати санкції проти Будапешта

Для позбавлення права голосу необхідна одностайна підтримка усіх держав-членів ЄС

27 травня Рада Європейського Союзу розгляне можливість позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. Ініціатива обговорення такого кроку з’явилася у зв’язку з імовірним серйозним порушенням Угорщиною основоположних цінностей Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Ради Європи.

У порядку денному саміту зазначено, що йдеться про можливе застосування сьомої статті Договору про Європейський Союз. Вона передбачає механізм позбавлення країни-члена права голосу в разі системних порушень демократичних принципів, прав людини та верховенства права.

Однак для ухвалення такого рішення необхідна одностайна підтримка усіх держав-членів ЄС. І вже відомо, що Словаччина не має наміру підтримувати санкції проти Будапешта. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо раніше чітко висловив позицію про те, що Братислава не підтримає жодного рішення, спрямованого проти Угорщини.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою потенційного вступу України до Європейського Союзу. Політик стверджує, що це становить «найбільшу небезпеку на сьогодні» для його країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика, якого цитує Угорська телеграфна агенція.

Політик зазначив, що Україна «була банкрутом ще до війни» і нібито не здатна самостійно функціонувати без фінансової допомоги. За його словами, українці хочуть потрапити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до грошей європейських платників податків.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після цього Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді.

Раніше Віктор Орбан показав, як заповнює бюлетень опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі, голосуючи проти цього.