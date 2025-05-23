Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу: названо дату

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу: названо дату
Вже відомо, що Словаччина не має наміру підтримувати санкції проти Будапешта
фото з відкритих джерел

Для позбавлення права голосу необхідна одностайна підтримка усіх держав-членів ЄС

27 травня Рада Європейського Союзу розгляне можливість позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. Ініціатива обговорення такого кроку з’явилася у зв’язку з імовірним серйозним порушенням Угорщиною основоположних цінностей Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Ради Європи.

У порядку денному саміту зазначено, що йдеться про можливе застосування сьомої статті Договору про Європейський Союз. Вона передбачає механізм позбавлення країни-члена права голосу в разі системних порушень демократичних принципів, прав людини та верховенства права.

Однак для ухвалення такого рішення необхідна одностайна підтримка усіх держав-членів ЄС. І вже відомо, що Словаччина не має наміру підтримувати санкції проти Будапешта. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо раніше чітко висловив позицію про те, що Братислава не підтримає жодного рішення, спрямованого проти Угорщини.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою потенційного вступу України до Європейського Союзу. Політик стверджує, що це становить «найбільшу небезпеку на сьогодні» для його країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика, якого цитує Угорська телеграфна агенція.

 Політик зазначив, що Україна «була банкрутом ще до війни» і нібито не здатна самостійно функціонувати без фінансової допомоги. За його словами, українці хочуть потрапити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до грошей європейських платників податків.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після цього Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді.

Раніше Віктор Орбан показав, як заповнює бюлетень опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі, голосуючи проти цього.

Теги: Угорщина Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Румунські вибори – це вирок
Румунські вибори – це вирок
5 травня, 08:37
В день голосування за законопроєкт про заборону ЛГБТК-прайдів в Угорщині незалежний депутат Акос Хадхазі та ще двоє з невеликої партії «Моментум» запалили димові шашки в залі парламенту
Вперше з 1990 року: угорським опозиційним депутатам заборонено вхід до парламенту
28 квiтня, 18:27
За словами посадовиці, перша зустріч української та угорської команд стартує в травні
Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати шлях в ЄС
29 квiтня, 20:33
Українці пропонують Європейському парламенту запровадити прискорену процедуру вступу України до ЄС
Вступ до ЄС. Українці за кордоном звернулися до Європарламенту
7 травня, 11:28
Сибіга: Двоє угорських дипломатів повинні покинути нашу країну протягом 48 годин
Сибіга: Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта
9 травня, 19:48
Каллас: Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення мир
ЄС закликає до 30-денного перемир'я між Україною та Росією
10 травня, 05:46
Ален Берсе очолить процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії
14 травня, 16:59
Урсула фон дер Ляєн: Ми маємо значну узгодженість щодо тих сфер, де мають бути запроваджені санкції
Санкції проти «Північного потоку» та банківського сектору. ЄС готує план тиску на Путіна
16 травня, 16:04
Андрій Сибіга провів зустріч з главою європейської дипломатії Каєю Каллас
«Продовжуємо працювати над посиленням тиску на РФ». Сибіга зустрівся з Калас
21 травня, 00:15

Політика

Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу: названо дату
Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу: названо дату
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
Безпілотник атакував масштабний військово-патріотичний комплекс у Підмосковʼї
Безпілотник атакував масштабний військово-патріотичний комплекс у Підмосковʼї
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
115K
Трамп йде
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
79K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
71K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
66K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua