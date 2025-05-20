Трамп обрав довіру до Путіна, поки Європа посилює санкції

Американський лідер вірить, що Путін прагне покласти край війні

Президент США Дональд Трамп під час заходу для працівників правоохоронних органів відповідав на запитання журналістів про його останню розмову з диктатором Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Американський лідер пояснив своє рішення так: «Я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться».

Трамп додав: «Я справді вірю, що він (Путін – «Главком») хоче покласти цьому край».

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні, а також в продовженні тиску на Росію задля завершення війни.

«Європа і Америка тут дуже єдині: ми будемо тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з президентом США після його переговорів з Путіним», – написав Мерц.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, вже є дати.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом.

«Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет. Безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде й наступний», підкреслив президент.

Нагадаємо, 19 травня президенти Росії та США зідзвонились. Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа завершився після двогодинної розмови.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Згодом, як відомо, Трамп зідзвонився з Зеленським. А потім вони вже разом провели розмову з європейськими лідерами: Макроном, Мелоні, Стуббом, Мерцом і Урсулою фон дер Ляєн.

Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

Зеленський повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

Раніше ми повідомляли, Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.