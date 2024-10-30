Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли Україна може стати членом ЄС? Єврокомісар назвав терміни

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли Україна може стати членом ЄС? Єврокомісар назвав терміни
Олівер Варгеї розповів про вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Єврокомісар зазначив, що для України створили додаткові інструменти, щоб «допомогти прискорити проведення реформ»

Єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу. Про це повідомляє DW.

Олівер Варгеї додав, що для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб «допомогти їм прискорити проведення реформ».

«Ці інструменти називаються «План зростання», «План України», залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії», – сказав єврокомісар.

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».

До слова, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Читайте також:

Теги: Європейський союз Україна українці Єврокомісар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна поскаржилась на дії росіян щодо екології
Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції
28 жовтня, 00:59
БМП Lynx
В Україні запрацював перший завод Rheinmetall. Гарні новини від директора концерну
26 жовтня, 14:48
Виконавча рада МВФ ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України
Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України
16 жовтня, 16:12
Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту
«Спонукаємо їх залишатися різними способами». Лісовий відреагував на виїзд старшокласників з країни
11 жовтня, 14:26
СБУ затримала чергового агента ФСБ
СБУ затримала завербованого через сайт знайомств інформатора РФ
10 жовтня, 02:27
Зруйнований росіянами Торецьк
Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку
8 жовтня, 21:05
У небі над Україною можна буде помітити комету
«Комета століття» та два зорепади: які космічні явища побачать українці у жовтні
6 жовтня, 14:45
«Вступ до НАТО в обмін на території стає прийнятним сценарієм, а гарантії безпеки від НАТО щедрою компенсацію з боку Заходу»
НАТО в обмін на території. Чи може бути таким фінал війни?
6 жовтня, 07:21
«Мета спеціальної інформаційної операції – розширити вікно дискусії про припинення війни на фактичній лінії бойового зіткнення»
Спеціальна інформаційна операція проти України
5 жовтня, 22:43

Суспільство

Коли Україна може стати членом ЄС? Єврокомісар назвав терміни
Коли Україна може стати членом ЄС? Єврокомісар назвав терміни
Обраний кардинал Микола Бичок: Більшість очікувала, що кардиналом буде призначено Патріарха Святослава, чи іншого митрополита
Обраний кардинал Микола Бичок: Більшість очікувала, що кардиналом буде призначено Патріарха Святослава, чи іншого митрополита
Кардинал-номінант Микола Бичок: Буде чудова можливість мати прямий контакт з Папою Римським
Кардинал-номінант Микола Бичок: Буде чудова можливість мати прямий контакт з Папою Римським
Кучма розказав, навіщо 10 років тому купив 75 фортепіано
Кучма розказав, навіщо 10 років тому купив 75 фортепіано
У застосунку «Армія+» з’явилися нові електронні рапорти для військових
У застосунку «Армія+» з’явилися нові електронні рапорти для військових
Вважався зниклим безвісти від березня 2022 року. Згадаймо Руслана Штокала
Вважався зниклим безвісти від березня 2022 року. Згадаймо Руслана Штокала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
30K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
29K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
4713
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
2912
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua