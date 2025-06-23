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У Польщі чоловік понад тиждень утримував українку в зачиненій будівлі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Польщі чоловік понад тиждень утримував українку в зачиненій будівлі
Жінка була в тяжкому фізичному стані, зі слідами побоїв, скаржилася на головний біль та біль у грудях, коли потрапила до поліцейських
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Жінці вдалося втекти та дістатися до найближчого слідчого ізолятора

У Польщі чоловік незаконно утримував та бив громадянку України. Постраждала змогла втекти та звернулася по допомогу до працівників слідчого ізолятора, що розташований неподалік місця, де її тримали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію.

Зловмисником виявився 40-річний чоловік без постійного місця проживання. Його затримали працівники муніципальної поліції Єленої-Гури після того, як 51-річна українка повідомила про злочин. За її словами, нападник був знайомий їй раніше. Чоловік утримував її силою протягом дев’яти днів у зачиненій, покинутій будівлі.

19 червня жінці вдалося втекти та дістатися до найближчого слідчого ізолятора. Вона була в тяжкому фізичному стані, зі слідами побоїв, скаржилася на головний біль та біль у грудях. Працівники установи одразу викликали медиків і поліцію.

Правоохоронці впізнали нападника зі світлини, яку надала постраждала. Як з'ясувалося, чоловік раніше вже фігурував у кримінальних справах у цьому місті. Зловмисника затримали біля однієї з нежитлових будівель. Під час спроби втечі його швидко схопили.

Наразі він перебуває під наглядом районної прокуратури в Єленій-Гурі. Найближчим часом йому буде висунуто офіційні звинувачення, а також подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту.

Нагадаємо, у Бельгії пожежна служба отримала виклик про пожежу, що сталася в одній з квартир у будинку місцевого священника. Ця будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.

Тіло вбитої жінки знайшли на місці пожежі, її дочка невдовзі померла у реанімації. Обидві жертви загинули від ножових поранень. За висновком експерта з пожежної безпеки, приміщення зайнялося в результаті підпалу.

Згодом у Бельгії прокуратура поширила інформацію про перші результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви. Він стверджує, що причиною стали побутові конфлікти.

Проте правоохоронці не вважають це правдивим поясненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на De Morgen. Під час допиту підліток зазначив, що вбивство було спричинене нібито «банальною» суперечкою, через кишенькові гроші або навчання. Водночас прокуратура має сумніви щодо цієї версії.

Теги: Польща поліція злочин українка

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