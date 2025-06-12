МВС повідомило, скільки українців вважаються зниклими безвісти

За словами уповноваженого з питань зниклих безвісти, Росія не надала відомості про всіх полонених осіб

Встановити обставини зникнення та дізнатися про їхній статус Україна зможе лише після закінчення війни

На цей час відомо про понад 70 тис. українців, які через російську агресію вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова.

Зазначається, що встановити обставини зникнення та дізнатися про їхній статус Україна зможе лише після закінчення війни або припинення активних бойових дій. Він також зауважив, що дізнатись долю зниклих безвісти українців можна буде, коли зі сторони країни-агресора Україна отримає відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках.

«І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і, авжеж, на окупованих територіях», – пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12451, який має врегулювати строки оголошення судом зниклих безвісти через воєнні дії померлими. Він передбачає, що зникла безвісти особа може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.

Раніше стало відомо, що в Україні станом на квітень зниклими безвісти вважаються понад 60 тис. людей: більшість зникли через війну та окупацію. З травня 2023 року в Україні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти. Однак у реєстр поміщаються усі, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року.

Як повідомлялося, рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена.

До слова, близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, отримали право на безоплатну правничу допомогу.