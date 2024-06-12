Поліція Німеччини підтвердила смерть зниклої 9-річної українки

Правоохоронці не знайшли доказів того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину

Тіло дівчинки було знайдено далеко від місця проживання

Німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. Про це пише Bild.

«Це сумна звістка. Загибла – це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство», – заявив комісар поліції Карстен Кемпф.

За даними поліції, мертву дитину було знайдено далеко від лісових стежок, у підліску непрохідної місцевості.

«Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї», – сказала прессекретар прокуратури Інгрід Бургхарт.

9-річна українка Валерія фото з відкритих джерел

Після розслідування і розтину правоохоронці не знайшли доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину. Підозрюваних і арештів теж поки що немає.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку.

Валерія вийшла до школи о 6.50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

За словами однокласника дівчинки, він бачив її біля школи, вона начебто когось чекала. Коли Валерія не повернулася додому, мама почала шукати дитину сама, але вже о 18:30 звернулась до поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклої.

Як повідомлялося, німецьке видання Bild повідомляє, що поліція не виключала того, що зникла Валерія могла перебувати за межами Німеччини.