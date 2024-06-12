Поліція Німеччини підтвердила смерть зниклої 9-річної українки
Тіло дівчинки було знайдено далеко від місця проживання
Німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. Про це пише Bild.
«Це сумна звістка. Загибла – це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство», – заявив комісар поліції Карстен Кемпф.
За даними поліції, мертву дитину було знайдено далеко від лісових стежок, у підліску непрохідної місцевості.
«Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї», – сказала прессекретар прокуратури Інгрід Бургхарт.
Після розслідування і розтину правоохоронці не знайшли доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину. Підозрюваних і арештів теж поки що немає.
Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку.
Валерія вийшла до школи о 6.50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.
За словами однокласника дівчинки, він бачив її біля школи, вона начебто когось чекала. Коли Валерія не повернулася додому, мама почала шукати дитину сама, але вже о 18:30 звернулась до поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклої.
Як повідомлялося, німецьке видання Bild повідомляє, що поліція не виключала того, що зникла Валерія могла перебувати за межами Німеччини.
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