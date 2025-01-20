В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 січня

На дорогах країни подекуди ожеледиця

У понеділок, 20 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

На Київщині та в столиці буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла;

у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.