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В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 січня
Прогноз погоди на 20 січня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни подекуди ожеледиця

У понеділок, 20 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 січня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний , 5-10 м/с.
Температура вночі 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла;
у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

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Теги: прогноз погоди вітер погода

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