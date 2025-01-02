Рекордне відхилення від норми. Чим відзначився 2024 рік у Києві

Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала +11,4 °С, що на 2,4 °С вище кліматичної норми

Загалом торік у столиці зафіксовано 52 температурні рекорди

У Києві 2024 рік став найтеплішим за весь час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала +11,4 °С, що на 2,4 °С вище кліматичної норми. Причому ця тенденція спостерігалася у всі місяці. Особливо відзначилися лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2 °С та 5,7 °С відповідно.

Найхолодніше було 9 січня 2024 року – тоді температура опустилася до -15,8 °С, а найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула +36,0 °С.

Загалом у 2024 році в Києві зафіксували 52 температурні рекорди, найбільше їх було у квітні (13) та липні (14).

Також випало 642 мм опадів – це відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – майже по дві місячні норми у квітні та червні та лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

Нагадаємо, що 2 січня 2025 року температура вдень становила 5-10 °С тепла.

Також повідомлялося, що в Україні січень 2025 року буде теплішим, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря становитиме 0…-3°C, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях очікується 0…+2°C, що на 1,5-2°C вище за норму.