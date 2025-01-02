Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рекордне відхилення від норми. Чим відзначився 2024 рік у Києві

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рекордне відхилення від норми. Чим відзначився 2024 рік у Києві
Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала +11,4 °С, що на 2,4 °С вище кліматичної норми
фото: glavcom.ua

Загалом торік у столиці зафіксовано 52 температурні рекорди

У Києві 2024 рік став найтеплішим за весь час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала +11,4 °С, що на 2,4 °С вище кліматичної норми. Причому ця тенденція спостерігалася у всі місяці. Особливо відзначилися лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2 °С та 5,7 °С відповідно.

Найхолодніше було 9 січня 2024 року – тоді температура опустилася до -15,8 °С, а найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула +36,0 °С.

Загалом у 2024 році в Києві зафіксували 52 температурні рекорди, найбільше їх було у квітні (13) та липні (14).

Також випало 642 мм опадів – це відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – майже по дві місячні норми у квітні та червні та лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

Нагадаємо, що 2 січня 2025 року температура вдень становила 5-10 °С тепла.

Також повідомлялося, що в Україні січень 2025 року буде теплішим, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря становитиме 0…-3°C, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях очікується 0…+2°C, що на 1,5-2°C вище за норму.

Теги: погода рекорд клімат Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці купують менше новорічних дерев, аніж до повномасштабної війни
Скільки коштує найдешевша та найдорожча новорічна ялинка: цікаві дані з регіонів
30 грудня, 2024, 10:19
2025-й – рік Змії, яка здолає Тигра (2022-й)
Рік, який визначить долю України і… людства. Що кажуть візіонери про 2025-й Прогнози
29 грудня, 2024, 22:00
Прогноз погоди на 12 грудня
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
12 грудня, 2024, 06:00
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 грудня, 2024, 00:05
Галімов звернувся до міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького
Зйомки кулінарного шоу в Лаврі: один з авторів назвав справжню причину критики
16 грудня, 2024, 15:40
Марина Хонда розповіла, що у Києві 700 тис. пенсіонерів
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків
18 грудня, 2024, 07:27
Друга за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Друга за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
24 грудня, 2024, 07:09
Боротьба з азіатським тигровим комаром стане нормою для німців
Німеччина 2025 року потерпатиме від засилля екзотичних комарів – Bild
29 грудня, 2024, 04:47
Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.
Атака дронів на Київ: зʼявилися фото наслідків
1 сiчня, 08:54

Новини

Рекордне відхилення від норми. Чим відзначився 2024 рік у Києві
Рекордне відхилення від норми. Чим відзначився 2024 рік у Києві
Атака на Київ: Стефанчук заявив про пошкодження адмінбудівель Верховної Ради
Атака на Київ: Стефанчук заявив про пошкодження адмінбудівель Верховної Ради
У столиці запрацювали пункти прийому новорічних ялинок (адреси)
У столиці запрацювали пункти прийому новорічних ялинок (адреси)
Киян та гостей столиці місцева влада запрошує на екскурсійні прогулянки
Киян та гостей столиці місцева влада запрошує на екскурсійні прогулянки
Атака безпілотників на Київ: з'явилися нові деталі про науковців, яких вбила РФ
Атака безпілотників на Київ: з'явилися нові деталі про науковців, яких вбила РФ
На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)
На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
45K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
23K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua