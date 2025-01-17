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Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 17 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 17 січня
Прогноз погоди на 17 січня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця

У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що крім західних областей та південного заходу, в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. В більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вночі на Закарпатті та в Карпатах 2-7° морозу, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 2-7° тепла).

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 17 січня фото 1

На Київщині та в столиці також очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах області подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний , 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 17 січня, в Україні прогнозується сильний північно-західний вітер, а на Лівобережжі України можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, характерною особливістю погодніх умов 17 січня стане сильний північно-західний вітер. У Києві 17 січня буде хмарно, без значних опадів, температура коливатиметься в межах 0…+2°C. У столиці також прогнозують сильний вітер.

Повідомляється, що вночі холодне повітря охопить Закарпаття, Поділля, Чернівецьку область та південні регіони. В цих областях температура знизиться до 0…-4°C. У решті областей очікується близько 0°C.

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Теги: прогноз погоди вітер Україна погода дощ снігопад

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