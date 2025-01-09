Супутникові знімки пожеж у Лос-Анджелесі: вогонь знищує цілі квартали
Сильний вітер не дає загасити вогонь та поширює його на більшу територію
У США в штаті Каліфорнія з 8 січня вирують лісові пожежі. Вогонь охопив передмістя Лос-Анджелеса і знищує будинки на своєму шляху, про що свідчать супутникові знімки.
Вже відомо, що п'ятеро людей загинули, понад 1 тис. будівель зруйновано, а понад 130 тис. жителів отримали накази про евакуацію.
Супутникові зображення показали масштаби руйнувань від пожежі, яка знищила зону в понад 15 тис. акрів (6070,2 гектарів) і залишила берегову лінію вздовж знаменитого району Малібу вигорілою.
Помітно, як будівлі вздовж води згоріли дотла.
В Альтадені, за горами на північ від Лос-Анджелеса, де сталася пожежа в каньйоні Ітон, супутникові знімки показали повністю знищені вогнем житлові вулиці.
Так, за даними Департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, станом на вечір середи, 8 січня, пожежа спалила щонайменше 50 акрів біля Голлівудських пагорбів. Зокрема, вогонь знищив частину каньйону Руньйон. Це популярне місце для походів та вигулу собак серед місцевих жителів.
🇺🇸Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі. Вогонь охопив райони Пелісейдс, Ітон, Герст та Вудл🔥 pic.twitter.com/QJZLlI9zAH— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2025
Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.
🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації
🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.
Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa
За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.
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