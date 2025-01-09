Супутникові знімки пожеж у Лос-Анджелесі: вогонь знищує цілі квартали

Сильний вітер не дає загасити вогонь та поширює його на більшу територію

У США в штаті Каліфорнія з 8 січня вирують лісові пожежі. Вогонь охопив передмістя Лос-Анджелеса і знищує будинки на своєму шляху, про що свідчать супутникові знімки.

Вже відомо, що п'ятеро людей загинули, понад 1 тис. будівель зруйновано, а понад 130 тис. жителів отримали накази про евакуацію.

Супутникові зображення показали масштаби руйнувань від пожежі, яка знищила зону в понад 15 тис. акрів (6070,2 гектарів) і залишила берегову лінію вздовж знаменитого району Малібу вигорілою.

Супутниковий знімок до пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

Супутниковий знімок після пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

Помітно, як будівлі вздовж води згоріли дотла.

Супутниковий знімок до пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

Супутниковий знімок після пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

В Альтадені, за горами на північ від Лос-Анджелеса, де сталася пожежа в каньйоні Ітон, супутникові знімки показали повністю знищені вогнем житлові вулиці.

Помітно, що вогонь вирує біля Голлівуду скриншот: ВВС

Так, за даними Департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, станом на вечір середи, 8 січня, пожежа спалила щонайменше 50 акрів біля Голлівудських пагорбів. Зокрема, вогонь знищив частину каньйону Руньйон. Це популярне місце для походів та вигулу собак серед місцевих жителів.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.