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В Україні до 15° і дощі на заході: погода на 27 жовтня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні до 15° і дощі на заході: погода на 27 жовтня 2026 року
27 жовтня на річках Прикарпаття очікується підйом води
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 12–14° тепла

У вівторок, 27 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями: на південному заході та заході країни дощі, решта регіонів обійдеться без істотних опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. На південному заході країни, вночі й у західних областях дощі; на решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, східний, 5–10 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 5–10°, на узбережжі морів до 14°; вдень 10–15°, на півдні до 18°. У Карпатах вночі та вдень 0–5°. 

В Україні до 15° і дощі на заході: погода на 27 жовтня 2026 року фото 1

Підйом води на річках Прикарпаття

27–28 жовтня через прогнозовані опади на річках суббасейнів Пруту та Серету (Івано-Франківська, Чернівецька області) очікується поступовий підйом рівнів води на 0,2–0,5 м. Загрози негативних наслідків немає.

В Україні до 15° і дощі на заході: погода на 27 жовтня 2026 року фото 2

Погода у Києві

У вівторок, 27 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 5–10°, вдень 10–15°; у Києві вночі 8–10°, вдень 12–14°.

Погода на найближчі дні (27–30 жовтня)
Завтра дощі збережуться на заході та південному заході, у середу та четвер переміщуються на південь країни. Решта регіонів – без істотних опадів. Температура вночі 3–11°, вдень 7–15°, на півдні до 18°.

Нагадаємо, вчора Карпати засипало мокрим снігом, а на Закарпатті та Прикарпатті синоптики фіксували значні дощі. Детальніше – у прогнозі на 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.

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Теги: дощ прогноз погоди погода вітер Укргідрометцентр

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