Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду

Через густий туман видимість знизиться до 200–500 метрів

У Києві та Київській області до кінця дня 17 жовтня очікується туман, який збережеться вночі та вранці 18 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на попередження Укргідрометцентру.

За прогнозом, видимість під час туману становитиме від 200 до 500 метрів. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях столиці та області. Синоптики встановили І рівень небезпечності – жовтий.

Як поводитися на дорогах під час туману? Патрульна поліція закликає водіїв бути особливо уважними за кермом під час погіршення погодних умов. Зокрема, правоохоронці рекомендують: зменшити швидкість руху та відмовитися від ризикованих маневрів. збільшити дистанцію між автомобілями, знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів і дитячих закладів, увімкнути ближнє світло фар, а за наявності – також протитуманні фари, під час зупинки обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.



Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях, а в темну пору доби використовувати світлоповертальні елементи на одязі, щоб бути помітнішими для водіїв.

Нагадаємо, 17 жовтня в Україні синоптики прогнозували хмарну погоду з дощами. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці туман очікувався у південних областях, а також на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Температура повітря вдень становитиме 13–18° тепла, у східних областях – до 21°, на заході – 8–13°. У Києві синоптики прогнозували хмарну погоду з невеликим дощем та 14–16° тепла.

17–18 жовтня у Києві та Київській області переважатиме хмарна погода, місцями з дощами. У неділю, 18 жовтня, температура повітря дещо підвищиться. На Київщині погодні умови будуть подібними до столичних, хоча температура та інтенсивність опадів можуть відрізнятися залежно від населеного пункту.

Загалом вихідні у столиці та області будуть хмарними, вологими, але без суттєвих температурних коливань.