Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду
Через густий туман видимість знизиться до 200–500 метрів
У Києві та Київській області до кінця дня 17 жовтня очікується туман, який збережеться вночі та вранці 18 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на попередження Укргідрометцентру.
За прогнозом, видимість під час туману становитиме від 200 до 500 метрів. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях столиці та області. Синоптики встановили І рівень небезпечності – жовтий.
Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях, а в темну пору доби використовувати світлоповертальні елементи на одязі, щоб бути помітнішими для водіїв.
Нагадаємо, 17 жовтня в Україні синоптики прогнозували хмарну погоду з дощами. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці туман очікувався у південних областях, а також на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Температура повітря вдень становитиме 13–18° тепла, у східних областях – до 21°, на заході – 8–13°. У Києві синоптики прогнозували хмарну погоду з невеликим дощем та 14–16° тепла.
17–18 жовтня у Києві та Київській області переважатиме хмарна погода, місцями з дощами. У неділю, 18 жовтня, температура повітря дещо підвищиться. На Київщині погодні умови будуть подібними до столичних, хоча температура та інтенсивність опадів можуть відрізнятися залежно від населеного пункту.
Загалом вихідні у столиці та області будуть хмарними, вологими, але без суттєвих температурних коливань.
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