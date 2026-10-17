Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду
Київ та область накриє густий туман
фото: glavcom.ua

Через густий туман видимість знизиться до 200–500 метрів

У Києві та Київській області до кінця дня 17 жовтня очікується туман, який збережеться вночі та вранці 18 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на попередження Укргідрометцентру.

За прогнозом, видимість під час туману становитиме від 200 до 500 метрів. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях столиці та області. Синоптики встановили І рівень небезпечності – жовтий.

Як поводитися на дорогах під час туману? Патрульна поліція закликає водіїв бути особливо уважними за кермом під час погіршення погодних умов. Зокрема, правоохоронці рекомендують: зменшити швидкість руху та відмовитися від ризикованих маневрів. збільшити дистанцію між автомобілями, знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів і дитячих закладів,  увімкнути ближнє світло фар, а за наявності – також протитуманні фари, під час зупинки обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях, а в темну пору доби використовувати світлоповертальні елементи на одязі, щоб бути помітнішими для водіїв.

Нагадаємо, 17 жовтня в Україні синоптики прогнозували хмарну погоду з дощами. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці туман очікувався у південних областях, а також на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Температура повітря вдень становитиме 13–18° тепла, у східних областях – до 21°, на заході – 8–13°. У Києві синоптики прогнозували хмарну погоду з невеликим дощем та 14–16° тепла.

17–18 жовтня у Києві та Київській області переважатиме хмарна погода, місцями з дощами. У неділю, 18 жовтня, температура повітря дещо підвищиться. На Київщині погодні умови будуть подібними до столичних, хоча температура та інтенсивність опадів можуть відрізнятися залежно від населеного пункту.

Загалом вихідні у столиці та області будуть хмарними, вологими, але без суттєвих температурних коливань.

Читайте також:

Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина негода погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Київ та Київщину включено до переліку територій підвищеного ризику для бізнесу
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
17 вересня, 16:10
Пункти незламності у Києві минулої зими
Опалювальний сезон у Києві: влада міста повідомила, наскільки столиця готова до зими
18 вересня, 09:56
Київ перебуває під атакою ворога
У Києві працює ППО
22 вересня, 23:32
Компанія працює у сфері автомобільних, морських та авіаперевезень, а також складської логістики
Росія вдарила по складу логістичної компанії Zammler
27 вересня, 09:05
Пожежа на складських комплексах мережі McDonald’s
Мережа McDonald’s зробила заяву після російського удару по її складах
25 вересня, 18:45
Очевидці встигли зафільмувати момент падіння дрона
Пролетів над дахом багатоповерхівки: падіння дрона на Оболоні потрапило на відео
30 вересня, 17:01
Окупанти вдарили по Києву
У столиці дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок: загинула людина (оновлено)
2 жовтня, 07:50
Ніхто із працівників видавництва не постраждав, усі співробітники живі
Росія знищила новий склад видавництва «Книголав», втрачено десятки тисяч примірників
7 жовтня, 14:38
Верховний Суд відмовив Карплюку у відкритті касаційного провадження
Ексмер Ірпеня Карплюк програв суд активістці і виплатив їй компенсацію
8 жовтня, 17:15

Новини

«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж)
«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж)
Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду
Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду
Прокурор Офісу генпрокурора на смерть збив пішохода на Київщині
Прокурор Офісу генпрокурора на смерть збив пішохода на Київщині
Якість повітря у Києві 17 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 17 жовтня 2026 року
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
89K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua