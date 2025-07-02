Енергомережі в Європі можуть не витримати аномальну спеку – Bloomberg

Аномальна спека є загрозою для електромереж у Європі

Спека спричинила тривогу щодо можливих відключень в енергетиці в Європі

Через високі температури деякі АЕС у Європі знижують виробництво, щоб домогтися охолодження реакторів, що призводить до зростання цін на електроенергію в ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Спека, що охопила Західну Європу, досягне свого піку найближчими днями, загрожуючи енергомережам та викликаючи тривогу у галузі охорони здоров'я», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, аномально спекотна погода встановилася у Португалії, Франції, Іспанії, Італії, Британії та Греції. У Франції вперше за всю історію штормове попередження через спеку оголосили майже у всій материковій частині країни – майже 88% департаментів.

Як уточнило агентство BFMTV, у вівторок, 1 липня, у 16 ​​департаментах Франції оголосили «червоний» рівень небезпеки через сильну спеку. При цьому у 68 департаментах рівень залишиться «помаранчевим». Очікується, що температура локально може перевищити 40 градусів.

У найспекотніших регіонах Італії, таких як Тоскана, за інформацією The Guardian, на тлі аномальної спеки на 20 відсотків побільшало госпіталізацій. Влада порекомендувала людям утримуватися від виходу на вулицю в період з 11:00 до 18:00.

У Німеччині вже до середи, 2 липня, температура у деяких частинах країни може сягнути +40 градусів. Так, у низці міст вводять обмеження на забір води.

У Лондоні та на південному сході Англії температура повітря цього тижня може сягнути +34 градусів.

Газета El Tiempo цього ж дня повідомила, що спека в Іспанії піднялася до історично рекордних позначок – 46 градусів. За прогнозами синоптиків, на півночі та північному заході країни температура продовжуватиме зростати, особливо в Кантабрійському регіоні та Галісії. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на конференції з розвитку у Севільї: «Екстремальна спека більше не є рідкісним явищем – вона стала новою нормою».