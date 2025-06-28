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Київ накриє сильний вітер: оголошено підвищений рівень небезпеки

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Київ накриє сильний вітер: оголошено підвищений рівень небезпеки
У Києві та області два дні поспіль буде вітряно
фото з відкритих джерел

Попередження діє до кінця доби 29 червня

У Києві терміново оголосили підвищений рівень небезпечності, який діятиме аж до кінця доби 29 червня. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає «Главком».

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня пориви вітру 15-18 м/с», – йдеться в повідомленні.

Через потужний вітер оголошено І рівень небезпечності. Така ситуація також очікується й по Київській області.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – попереджають синоптики.

Раніше «Главком» повідомляв, що 28 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Сьогодні очікуються вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями та невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка  живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко.

У Державному політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.

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Теги: синоптик прогноз погоди

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