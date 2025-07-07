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Західні області накрила сильна негода (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Західні області накрила сильна негода (відео)
Унаслідок негоди біля університету Франка впало дерево
фото: Telegram/Андрій Садовий

Негода накрила Буковину, Львівщину, Рівненщину та частину інших західних областей

Сьогодні увечері, 7 липня, у Львові та області почалася сильна буря з грозою та шквальним вітром. Про це повідомляє «Главком».

«У місті – сильна буря з грозою та шквальним вітром. Залишайтеся в безпечних місцях, не ховайтеся під деревами чи рекламними конструкціями», – написав міський голова Львова Андрій Садовий.

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На відео і відео видно, як вітер зносить і ламає дерева, а також здійнялась піщана буря. Через негоду подекуди не курсує транспорт та пошкоджено лінії електропередач.

Грозовий фронт із потужним вітром пронісся також Буковиною, Прикарпаттям та Рівненщиною. У кількох районах зафіксовано падіння дерев та знеструмлення. Наслідки негоди вже ліквідовують рятувальники.

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Нагадаємо, на Рівненщині буревій знищив понад 700 гектарів лісу. Потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 га лісу. Повалені тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи.

Як повідомлялося, Санкт-Петербург опинився під загрозою рідкісної повені, а в Омській області лютував ураган.

До слова, у Пакистані щонайменше 45 людей загинули внаслідок сильних мусонних дощів і повеней, які обрушилися на країну. Стихія призвела до численних трагедій у різних провінціях, спричинивши руйнування житлових будинків, зсуви та обвали дахів.

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Теги: негода погода

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