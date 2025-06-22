В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 22 червня
Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°
Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
В Україні без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.
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