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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 22 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 22 червня
У Києві очікується невелика хмарність, місцями дощитиме
фото: glavcom.ua

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°

Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.

Прогноз погоди на 22 червня
Прогноз погоди на 22 червня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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