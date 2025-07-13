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В Україні сонячно, а в східних областях дощитиме: погода на 13 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні сонячно, а в східних областях дощитиме: погода на 13 липня
Прогноз погоди на 13 липня
фото: glavcom.ua

У східних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У неділю, 13 липня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень у східних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у південно-східній частині вночі 20- 25°, вдень 29-34°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°; на заході країни вночі 9-14°, вдень 21-26°.

В Україні сонячно, а в східних областях дощитиме: погода на 13 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°; У Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Протягом тижня, із 7 до 13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

У будинку-музей М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону.  

Теги: погода

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