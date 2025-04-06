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В Україну прийшли весняні заморозки: як це вплине на врожай

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Україну прийшли весняні заморозки: як це вплине на врожай
Засніжений Львів 6 квітня
фото: glavcom.ua

Будь-які погодні коливання – це завжди ризик для аграріїв

В Україні наступили весняні заморозки, які можуть вплинути на майбутній урожай. Аграрії готуються до змін погоди. Як інформує «Главком», про це «РБК-Україна» розповів еколог та геоботанік Яків Дідух.

На початку весни в Україні трималась аномально тепла погода, завдяки чому квітучі дерева мали всі шанси на запилення та формування майбутнього врожаю.

Однак різке зниження температур зруйнувало ці плани – імовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде.

Еколог зазначає, що будь-які погодні коливання – це завжди ризик для агросектора. Та аграрії вже навчилися адаптуватися до кліматичних змін: висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного, інші могли дати врожай.

Позитивним моментом стали ранньовесняні дощі. Вони значно зволожили ґрунт, що вкрай важливо для збереження родючості землі та формування врожаю влітку.

Нагадаємо, 6 квітня стало справжнім сюрпризом для мешканців західних областей України. Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина прокинулися під білим покривалом снігу. У соцмережах активно поширюються фото та відео, на яких видно засніжені вулиці, дерева та автомобілі.

Синоптики пояснюють це явище впливом циклону, який приніс холодне повітря та опади у вигляді снігу. Очікується, що найближчими днями температура почне підвищуватися, і сніг швидко розтане.

Як повідомляли раніше, Одесу та область засипало снігом. Місцеві мешканці активно ділилися фотографіями та відео, висловлюючи як здивування, так і захоплення.

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Теги: погода урожай Україна аграрії

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