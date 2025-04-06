Синоптики попередили українців про різке погіршення погоди

За даними Укргідрометцентру, в Україні цієї ночі та в найближчі дні очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця

В Україні прогнозують погіршення погодних умов цієї ночі і в найближчі дні. Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України і Facebook Українського гідрометеорологічного центру.

Зокрема, вже сьогодні на вершині гори Піп Іван випало близько 30 см снігу, спостерігаються сильні вітри та обмежена видимість. У ДСНС закликали утримуватися від виходів у гори до стабілізації погоди, а також показали відео з вершини.

Прогноз погоди в областях України

За даними Укргідрометцентру, в Україні цієї ночі та в найближчі дні очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця:

заморозки в повітрі (від 0 до -5 градусів) – очікуються вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Києві та регіоні. Така температура буде зберігатися з 8 по 11 квітня по всій Україні. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки;

заморозки на поверхні ґрунту (від 0 до -3 градусів) – прогнозуються вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, а 8 квітня – у Запорізькій, Донецькій та Луганській. Жовтий рівень небезпеки;

ожеледиця на дорогах – буде у ніч проти 7 квітня у Києві та Київській області, а також у західних, північних та центральних регіонах. Жовтий рівень небезпеки.

«Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку», – ідеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні та стихійні явища у Києві та Київській області

В Укргідрометцентрі попередити, що у Києві вночі з 7 до 11 квітня будуть заморозки в повітрі від 0 до -2 градусів (І рівень небезпечності, жовтий). Водночас у Київській області в цей період заморозки становитимуть від 0 до -5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

«Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин», – додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 6 квітня стало справжнім сюрпризом для мешканців західних областей України. Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина прокинулися під білим покривалом снігу. У соцмережах активно поширюються фото та відео, на яких видно засніжені вулиці, дерева та автомобілі.

Синоптики пояснюють це явище впливом циклону, який приніс холодне повітря та опади у вигляді снігу. Очікується, що найближчими днями температура почне підвищуватися, і сніг швидко розтане.

Як повідомляли раніше, Одесу та область засипало снігом. Місцеві мешканці активно ділилися фотографіями та відео, висловлюючи як здивування, так і захоплення.