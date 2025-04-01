Небезпечні метеорологічні явища. Синоптики звернулися до киян

У столиці погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у Києві

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Київ накрив туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву. Вранці 1 квітня туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, у вівторок, 1 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях очікуються опади. Невеликі, вдень у північних областях помірні дощі; лише на півдні, вдень і на південному сході країни без опадів.