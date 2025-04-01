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Небезпечні метеорологічні явища. Синоптики звернулися до киян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Небезпечні метеорологічні явища. Синоптики звернулися до киян
У столиці погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах
фото: glavcom.ua

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у Києві

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Київ накрив туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву. Вранці 1 квітня туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, у вівторок, 1 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях очікуються опади. Невеликі, вдень у північних областях помірні дощі; лише на півдні, вдень і на південному сході країни без опадів.

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Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр погода

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