У Києві зафіксовано рекорд найнижчої мінімальної температури повітря

Зафіксована 11 квітня температура повітря була на 2°С нижче попереднього рекордного показника для цієї дати 1954 року

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря – мінус 4,1°С, що на 0,2°С нижче попереднього рекордного показника для цієї дати 1954 року.

Нагадаємо, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. А на вечір температура опустилася до нуля градусів.

До слова, на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра.