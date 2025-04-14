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У Києві зафіксовано рекорд найнижчої мінімальної температури повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві зафіксовано рекорд найнижчої мінімальної температури повітря
11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря – мінус 4,1°С 
фото: glavcom.ua

Зафіксована 11 квітня температура повітря була на 2°С нижче попереднього рекордного показника для цієї дати 1954 року

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря – мінус 4,1°С, що на 0,2°С нижче попереднього рекордного показника для цієї дати 1954 року.

Нагадаємо, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. А на вечір температура опустилася до нуля градусів. 

До слова, на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра. 

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Теги: рекорд погода повітря Київ

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