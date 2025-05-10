В деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 10 травня

У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ

Температура вночі 2-7° тепла (у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°

Сьогодні, 10 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у східних, Дніпропетровській і Полтавській областях, вдень на заході країни прогнозуємо помірні, у північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 2-7° тепла (у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

Прогноз погоди на 10 травня Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.