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В Україні очікується до +22°: погода на 30 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні очікується до +22°: погода на 30 квітня
Прогноз погоди на 30 квітня
фото: glavcom.ua

В Україні без опадів

У середу, 30 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

30 квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск знижуватиметься.

Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ.

З 30 квітня по 1 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у столиці та на Київщині.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.

В Україні очікується до +22°: погода на 30 квітня фото 1

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-західний. Температура вночі 6-11°, вдень 17-20°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Нагадаємо, Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 28 квітня до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.

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Теги: вітер погода

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