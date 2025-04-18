Пейзаж як взимку. Польщею пронісся потужний шторм

Польські синоптики оголосили штормове попередження другого рівня для значної території країни

У південно-східній частині Польщі в другій половині пʼятниці розвинулися потужні грози, які спричинили значні погодні негаразди. У деяких населених пунктах випав інтенсивний град, що змусило мешканців порівнювати краєвиди із зимовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Польські синоптики оголосили штормове попередження другого рівня для значної території країни. Найбільше постраждали Люблінське та Підкарпатське воєводства. Негода супроводжувалася сильним дощем, шквальним вітром та інтенсивним градом.

фото: RMF FM

Найгірша ситуація склалася в Підкарпатському воєводстві, де пожежники виїжджали понад 200 разів.

Як зазначає видання, місцями – зокрема в одному з найбільших міст воєводства Перемишлі – пройшли інтенсивні зливи з градом, які призвели до «сильного побіління».

Згідно з інформацією Державної пожежної служби Польщі, пожежники сьогодні загалом виїжджали на виклики понад 250 разів.

Нагадаємо, у курортному містечку Яремче на Івано-Франківщині вдень 18 квітня несподівано випав град. Негода розігралася раптово. Напередодні було тепло і сонячно, однак по обіді звіявся вітер та набігли сірі хмари.