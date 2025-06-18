В Україні без опадів: прогноз погоди на 18 червня

Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 20°, вдень 24-29°, у північних та східних областях 21-26°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 19-24°

Сьогодні, 18 червня, в Україні очікується погода без опадів, лише сході можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості областях України без опадів, лише на сході країни можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 20°, вдень 24-29°, у північних та східних областях 21-26°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 19-24°.

Прогноз погоди на 18 червня Укргідрометцентр

В Україну надходитиме повітря з північного заходу, вдень воно добре прогріватиметься, дещо менше лише у північних і східних областях.