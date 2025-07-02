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На Україну насувається аномальна спека

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Україну насувається аномальна спека
Спека розрочнеться з четверга, 3 липня
фото з відкритих джерел

Прогноз погоди на другу половину тижня

Наприкінці робочого тижня Україну накриє спекотна погода. Температура повітря подекуди підніметься до +37 градусів тепла. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву синоптикині «Укргідрометцентру» Наталії Птухи в ефірі телемарафону.

Спека розрочнеться з четверга, 3 липня. По всій території України очікується +27...+32 градуси.

Найспекотнішим днем найближчим часом стане п'ятниця, 4 липня, коли практично по всій території України очікується +28...+34 градуси. А у південних областях та на Закарпатті на певних метеостанціях значення температури можуть наближатися до +35...+37 градусів.

4 липня через Україну проходитиме атмосферний фронт. У західних, північних і частково центральних областях у поєднанні зі спекою можуть бути короткочасні дощі та грози.

Проте від суботи, 5 липня, знову очікується зниження температури. У суботу в більшості регіонів буде +22...+28 градусів, на півдні та Закарпаттю залишиться +30...+34 градуси.

Надалі температура знову може дещо підвищуватися.

Нагадаємо, Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C. У зв'язку з цим у Європі розгорнулася кампанія проти використання кондиціонерів, які традиційно вважаються ефективним засобом боротьби зі спекою. Forbes пише, що саме кондиціонери є однією з причин аномальної спеки в низці країн Європи. Встановлені у квартирах системи охолодження під час роботи сприяють додатковому нагріванню повітря на вулиці.

Через високі температури деякі АЕС у Європі знижують виробництво, щоб домогтися охолодження реакторів, що призводить до зростання цін на електроенергію в ЄС.

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Теги: погода спека синоптик прогноз погоди

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