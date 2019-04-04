В Україну йде потепління



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У суботу-неділю в Україні потепліє, переважатиме сонячна погода, лише на Благовіщення, 7 квітня, у західних областях, а ввечері й на півночі можливі дощі

П’ятниця на більшості території Україні буде сонячною та теплою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«На Заході південно-східний вітер посилиться до 15-18 м/с. На Волині та Рівненщині, а ввечері й у Житомирській області є ймовірність локальних дощів. А так повсюди - сонце, жовті кущі та ніжні гіацинти», - зазначила синоптик.

За її даними, температура повітря найближчої ночі передбачається низькою, від 3 тепла до 3 морозу. Вдень повітря прогріється до +10+15 градусів. Трохи холодніше буде на Сумщині та Харківщині, +8+12 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві 5 квітня - із сонечком. Вночі у столиці близько нуля, на околицях до 2 градусів морозу, вдень від +10 до +12 градусів.

«У суботу-неділю в Україні потепліє ще на кілька градусів, переважатиме сонячна погода, лише на Благовіщення, 7 квітня, у західних областях, а ввечері й на півночі можливі дощі», - зазначила синоптик.