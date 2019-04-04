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    Події в Україні

    У більшості областей України сьогодні буде сухо та тепло, на сході – мокрий сніг

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    Повітря в Україні прогріється до 18&deg; - У більшості областей України сьогодні буде сухо та тепло, на сході – мокрий сніг
    Повітря в Україні прогріється до 18°

    У Києві в четвер прогнозується мінлива хмарність, температура вдень 10-12° тепла

    Сьогодні, 4 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність та відсутність опадів. Лише на сході можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що вітер буде південно-східний (у східній частині - північно-західний), 5-10 м/с.

    Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла, у східних областях 4-9° тепла; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

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    У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла. В області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла.

    Нагадаємо, в Україну на вихідних прийдуть дощі.

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