У більшості областей України сьогодні буде сухо та тепло, на сході – мокрий сніг



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Повітря в Україні прогріється до 18°

У Києві в четвер прогнозується мінлива хмарність, температура вдень 10-12° тепла

Сьогодні, 4 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність та відсутність опадів. Лише на сході можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що вітер буде південно-східний (у східній частині - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла, у східних областях 4-9° тепла; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла. В області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла.

Нагадаємо, в Україну на вихідних прийдуть дощі.