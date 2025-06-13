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В Україні оголошено штормове попередження: негода омине лише три області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні оголошено штормове попередження: негода омине лише три області
фото з відкритих джерел

Очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Сьогодні, 13 червня, в Україні оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру. Негода омине лише три області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».

І рівень небезпечності оголошено по всій країні, окрім таких областей:

  • Волинська;
  • Львівська;
  • Закарпатська.
В Україні оголошено штормове попередження: негода омине лише три області фото 1

«13 червня в Україні, крім крайнього заходу, пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с.

Сьогодні, 13 червня, Україну накрило похолодання. Однак воно триватиме недовго. Вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло.

Дощі пройдуть 13 червня у північних, центральних областях України та на Харківщині. На решті території України без істотних опадів.

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Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

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