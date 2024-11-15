Київ засипле снігом, але на вихідні варто очікувати потепління

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 15 листопада, у Києві та по області синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий мокрий сніг та опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві за прогнозами синоптиків в п'ятницю, 15 листопада, буде хмарно. Можливий мокрий сніг та дощ. Температура повітря у столиці вночі становитиме 0 °C, а вдень буде незначне потепління до +1...+3 °C.

У Київській області хмарна погода принесе мокрий сніг та дощі. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вночі температура повітря у Київській області коливатиметься в межах -2...+3 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть 0...+5 °C.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що у п'ятницю, 15 листопада, Україну засипле снігом. У Києві 15-го листопада – мокрий сніг. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси. «Ще раз про приємне. У суботу-неділю очікується потепління. Не до футболок та шортів, проте все ж у Києві, наприклад, ймовірно до +10 градусі», – написала Діденко.

Нагадаємо, 14 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті також у нормі.