Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ засипле снігом, але на вихідні варто очікувати потепління

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київ засипле снігом, але на вихідні варто очікувати потепління
У Києві 15-го листопада – мокрий сніг
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 15 листопада, у Києві та по області синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий мокрий сніг та опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві за прогнозами синоптиків в п'ятницю, 15 листопада, буде хмарно. Можливий мокрий сніг та дощ.  Температура повітря у столиці вночі становитиме 0 °C, а вдень буде незначне потепління до +1...+3 °C.

У Київській області хмарна погода принесе мокрий сніг та дощі. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вночі температура повітря у Київській області коливатиметься в межах -2...+3 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть 0...+5 °C. 

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що у п'ятницю, 15 листопада, Україну засипле снігом. У Києві 15-го листопада – мокрий сніг. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси. «Ще раз про приємне. У суботу-неділю очікується потепління. Не до футболок та шортів, проте все ж у Києві, наприклад, ймовірно до +10 градусі», – написала Діденко.

Нагадаємо, 14 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті також у нормі. 

Читайте також:

Теги: повітря Наталка Діденко погода клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У деяких районах Києва погіршилася якість повітря
У деяких районах Києва погіршилася якість повітря
11 листопада, 10:20
Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА
Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА
7 листопада, 09:08
Прогноз погоди на 6 листопада
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
6 листопада, 05:57
Прогноз погоди на 5 листопада
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
5 листопада, 05:55
30 жовтня розпочався опалювальний сезон для житлових будинків столиці
Станом на 1 листопада в Києві підключено до тепла понад 60% житлових будинків
1 листопада, 15:06
1 січня Польща, яка зазвичай є одним із найсильніших прихильників України, перейме естафету головування в раді ЄС від Угорщини
Євросоюз повернеться до обговорення нових санкцій проти РФ у січні: у чому причина
21 жовтня, 12:47
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
18 жовтня, 07:13
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
17 жовтня, 12:29
У столиці й області синоптики прогнозують 17 жовтня хмарну погоду
У столиці й області синоптики прогнозують 17 жовтня хмарну погоду
17 жовтня, 07:18

Новини

Київ засипле снігом, але на вихідні варто очікувати потепління
Київ засипле снігом, але на вихідні варто очікувати потепління
Паркінг на Старокиївській горі: КМДА розкрила деталі будівництва
Паркінг на Старокиївській горі: КМДА розкрила деталі будівництва
Стали відомі нові подробиці про стан працівника столичного ТЦК, який намагався застрелитися
Стали відомі нові подробиці про стан працівника столичного ТЦК, який намагався застрелитися
Підземний паркінг під Старокиївською горою: Мінкульт відреагував
Підземний паркінг під Старокиївською горою: Мінкульт відреагував
Київ об’єднав три застосунки для вирішення побутових питань
Київ об’єднав три застосунки для вирішення побутових питань
Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи
Столична влада показала стан мосту Метро, на якому тривають протиаварійні роботи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
86K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
13K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
13K
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій

Новини

Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв «розібратись» із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Вчора, 10:55

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua