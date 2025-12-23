Головна Країна Суспільство
Великий аудит оборонки. «Главком» отримав перелік підприємств (документ)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Великий аудит оборонки. «Главком» отримав перелік підприємств (документ)
Аудити й ревізії стосуються 86 суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу
Заходи фінансового контролю відбуватимуться протягом IV кварталу 2025 року-I кварталу 2026 року

Відсьогодні Державна аудиторська служба розпочинає масштабний аудит оборонної галузі. У розпорядження «Главкома» потрапила частину списку підприємств оборонно-промислового комплексу, якими зацікавилися аудитори. Серед них бронетанкові заводи у Харкові, Львові, Києві та Житомирі; державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля», державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева», ТОВ «Одеський авіаційний завод», АТ «Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування» та інші.

Також Держаудитслужба перевірить діяльність двох підприємств Міноборони, які спеціалізуються на закупівлях зброї, речей та продуктів харчування для армії – «Державний оператор тилу» і «Агенція оборонних закупівель».

Загалом аудити й ревізії стосуються 86 суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу. Заходи фінансового контролю відбуватимуться протягом IV кварталу 2025 року-I кварталу 2026 року.

Всього до заходів державного фінансового контролю залучено близько 500 працівників Держаудитслужби.

«Висновки за аудитом в оборонній сфері не будуть швидкими, як би цією темою не спекулювали політики. Адже кожна ґрунтовна та ретельна перевірка вимагає часу та зусиль», – заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

Додамо, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок в оборонній сфері та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам.

Нагадаємо, що триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня. 

До слова, 13 листопада на своєму засіданні уряд надав Державній аудиторській службі спеціальні повноваження для всебічного контролю витрат коштів, наданих у рамках програми Ukraine Facility.

