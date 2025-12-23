Україна просить Польщу екстрадувати російського археолога, який проводив розкопки в окупованому Криму

Йдеться про працівника російського музею «Ермітаж», якого українська сторона розшукує за незаконні археологічні розкопки

Україна подала офіційний запит на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна, якого затримали у Варшаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Про це пише польський мовник RMF FM, повідомляє «Главком».

Чоловік нібито опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій. В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопків на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму.

Відповідний запит уже надійшов до Окружної прокуратури Варшави. Польські слідчі спершу перевірять, чи відповідає запит України вимогам Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року. Також буде оцінено наявність можливих підстав для відмови в екстрадиції, зокрема подвійної кримінальної відповідальності, паралельного провадження в Польщі або надання притулку.

Після цього прокуратура сформує свою позицію та передасть матеріали до суду. Очікується, що разом із цим буде подано клопотання про продовження тимчасового арешту Олександра Бутягіна, термін якого спливає 13 січня. Остаточне рішення щодо екстрадиції ухвалюватиме польський суд.

Про затримання росіянина в одному з готелів Варшави стало відомо 11 грудня. Україна звинувачує його в незаконній діяльності на окупованій території Криму.

До слова, арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна викликав різку реакцію в Росії та серед російської еміграції. В Україні йому офіційно повідомлено про підозру, а також запроваджено санкції, чинні до 2035 року. Бутягін працював у державному музеї «Ермітаж» і неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим у межах офіційних відряджень, що розцінюється Києвом як підтримка окупаційного режиму та «нормалізація окупації».