«Кожен рік війни має свою ціну». Військовий аналітик розповів, як змінилася війна у 2025-му

Співзасновник DeepState визнав: 2024-2025 роки дуже важкі для української армії

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий переконаний: нинішній етап війни має свою специфіку і вже не порівнюється з 2022 роком. Українські сили стикаються з накопиченими проблемами, частину з яких неможливо швидко розв’язати. Про це аналітик сказав в інтерв’ю «Главкому».

Йдеться, зокрема, про питання мобілізації, рекрутингу, мотивації особового складу, залучення ресурсів, фінансування та волонтерської підтримки. Усі ці фактори безпосередньо впливають на стійкість оборони.

«2024-2025 роки справді дуже важкі, але вони характеризуються іншим набором викликів. Кожен рік війни має свою ціну», – зазначив Погорілий.

Крім того, співбесідник видання наголосив, що прогалини в українській обороні виникають не через відсутність контролю, а через банальну нестачу людей і ресурсів для побудови повноцінної, багаторівневої системи захисту. За його словами, не завжди є можливість облаштувати оборону відповідно до стандартів – із повним набором спостережних пунктів, укріплених позицій і запасних рубежів.

«Фізично не вистачає людей і ресурсів, щоб вибудувати щільну оборону в повному обсязі. У результаті між позиціями виникає відстань», – сказав Погорілий.

Він додав, що формально такі проміжки залишаються під контролем українських сил – їх перекривають зонами вогню, спостереженням і дронами. Однак російські війська постійно намагаються протискуватися саме через ці ділянки, шукаючи слабкі місця й виходячи на другі лінії оборони.

«Тобто зараз вони (росіяни – «Главком») просто лізуть і лізуть. Де ми можемо – тримаємо оборону, де ні – відходимо, зокрема через нестачу людей на окремих відтинках. Там вони й просуваються», – пояснив співзасновник DeepState.

Раніше «Главком» писав, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що головна помилка всередині країни – це «наглухо програна медійна кампанія» щодо мобілізації.