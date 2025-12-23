Головна Країна Суспільство
У Миколаєві приватна компанія готувала для шкіл їжу з кишковою паличкою – Генпрокуратура

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Миколаєві приватна компанія готувала для шкіл їжу з кишковою паличкою – Генпрокуратура
Приватна компанія, яка відповідала за постачання їжі для учнів шкіл Миколаєва, не дотримувалася санітарних норм
фото:Миквісті

Скандал у Миколаєві розгорівся через відео, де учням готували їжу під дощем

У Миколаєві правоохоронці виявили порушення під час організації харчування у школах міста. У продуктах, якими годували учнів виявили небезпечні бактерії. Прокуратура повідомила підозри причетним до цього скандалу. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

Відомо, що приватна компанія, яка відповідала за постачання їжі для учнів шкіл Миколаєва, не дотримувалася санітарних норм. «У продуктах знайшли небезпечні бактерії, які можуть викликати кишкові інфекції», – повідомили в прокуратурі.

Через це місцева прокуратура оголосила підозру директору компанії, яка готувала дітям їжу та виконувачу обов’язків директора Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаївської міської ради.

Повідомляється, що директору ТОВ інкримінують «порушення санітарних правил і норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло призвести до їх поширення, а також незакінчений замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах» (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

А в.о. директора комунального підприємства повідомили про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України). Для підозрюваних наразі обирають запобіжні заходи.

Напередодні прокурори та слідчі провели низку обшуків згаданої компанії та вилучили документи та зразки продукції, якою харчувалися учні. «Вилучені зразки направлено на дослідження до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. За результатами дослідження встановлено численні порушення санітарного законодавства та вимог безпечності продуктів, а також виявлено бактерії групи кишкової палички (коліформні бактерії), що ставить під загрозу здоров’я дітей», – розповіли правоохоронці.

Після цього Миколаївська міська рада розірвала договір з компанією, яка організувала харчування учнів.

Раніше «Главком» розповідав, що розслідування цієї справи почалося після того, як у мережі з’явилося відео, де приватна компанія «Проссекко 8», яка стала новим підрядником із забезпечення шкільного харчування готувала школярам їжу просто неба під дощем. На відео, яке опублікувало місцеве медіа, видно, як кашу для школярів готують під дощем, заливаючи її водою та розмішуючи перфоратором.

Теги: Генпрокурор школа прокурор Миколаїв скандал школярі

