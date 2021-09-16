Чи можна підробити паспорт вакцинації – думка Ляшка

Документ можуть спробувати сфальсифікувати, однак зробити це буде непросто

Силові структури посилили відстеження «бізнесменів», які продають підроблені ковід-сертифікати

У Міністерстві охорони здоров'я активно працюють над тим, аби якомога більше українців були вакциновані та отримали відповідний паспорт. Однак очільник відомства не виключає, що документ можуть підробляти. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на «24 каналі».

Він зауважив, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорта громадянина.

«Щоб я не лукавив – підробка можлива. Однак ми робимо все можливе, щоб було якомога складніше підробити ковідний сертифікат», – зазначив міністр.

За його словами, в електронному варіанті це зробити буде неможливо, оскільки в «Дії» є механізм верифікації, там все чітко працює.

«Є питання по паперових формах, але є відпрацьований механізм, найближчим часом його покажемо», – анонсував Ляшко.

Міністр сказав, що наразі силові структури посилили відстеження таких «бізнесменів».

«І Служба безпеки України, і Нацполіція зараз активно працюють з тими, хто у телеграмах, фейсбуці та вотсапі пропонує продати довідку вакцинації або про ПЛР-тестування», – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, у «червону» зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область. У них відзначений високий рівень захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що хоче запобігти псуванню вакцин від коронавірусу. Він не виключає, що Україна може поділитися дозами, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

Ляшко також сказав, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

Кабінет міністрів продовжив дію «зелених» сертифікатів про повну вакцинацію проти коронавірусу зі 180 до 365 днів.

Після отримання двох доз вакцини від коронавірусу українці можуть оформити собі електронний сертифікат вакцинації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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