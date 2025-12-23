Вагітність стала несподіванкою. Жінка народила двійню, маючи вже п'ятеро дітей (фото)

Вагітність супроводжувалася підвищеними ризиками через спільну плаценту, але лікарі впоралися

У Львові 33-річна Анна Голуб народила двійню, маючи вже п’ятьох дітей. Шоста вагітність стала несподіванкою для родини та медичним викликом для лікарів, адже йшлося про монохоріальну двійню: випадок, коли два плоди мають одну спільну плаценту, про це повідомляє «Главком».

До цього подружжя вже виховувало п’ятьох дітей віком від 9 до 15 років і не планувало поповнення. Про вагітність жінка дізналася після погіршення самопочуття на роботі та обстеження на УЗД.

«У мене просто мову відняло. А чоловік був дуже радий. Я думаю, якби від нього залежало, то він би й 12 дітей хотів», – каже Анна.

Лікарі встановили, що йдеться про монохоріальну двійню, коли два плоди мають одну спільну плаценту. Така вагітність належить до групи підвищеного ризику через можливі порушення кровоплину, передчасні пологи або загрозу для одного з плодів. Під час спостереження у одного з немовлят фіксували проблеми з кровопостачанням, тому жінка перебувала під постійним контролем медиків.

Упродовж усієї вагітності жінка та діти перебували під постійним контролем акушерів-гінекологів. На 37-му тижні лікарі провели плановий кесарів розтин. На світ з’явилися дві дівчинки: Евеліна та Юліана вагою 2300 і 2450 грамів відповідно. Обидві новонароджені отримали 8/8 балів за шкалою Апгар і народилися без ускладнень.

«Все пройшло дуже спокійно. Анестезіолог Андрій Калініченко тримав мене за руку, говорив зі мною, підтримував увесь час. Я не відчувала болю взагалі. Лікарі постійно до мене зверталися, пояснювали. Я щиро вдячна всій команді», – говорить породілля.

Пологи відбулися в Лікарня Святої Анни, яка входить до складу Першого територіального медоб’єднання Львова. Наразі стан матері та немовлят задовільний. У родині Голуб тепер виховують семеро дітей.

