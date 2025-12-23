Головна Країна Суспільство
Лижний сезон зірвано. Що відбувається на карпатських курортах посеред зими

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Лижний сезон зірвано. Що відбувається на карпатських курортах посеред зими
Драгобрат, який традиційно відкривається одним із перших завдяки високогір’ю, залишається без снігового покриву
скріншот з камер на сайті snih.info

Відсутність морозів зірвала старт гірськолижного сезону

Через аномально теплу зиму гірськолижні курорти Карпат станом на середину грудня так і не відкрили лижний сезон. Причина: відсутність природного снігу та неможливість повноцінного штучного снігування без стабільних морозів. «Главком» розповідає про ситуацію із гірськолижним відпочинком в Україні. 

Буковель: сезон не стартував

На найбільшому гірськолижному курорті України лижний сезон зазвичай відкривають наприкінці листопада або на початку грудня. Цьогоріч цього не сталося. Адміністрація курорту «Буковель» повідомила «Главкому», що снігового покриву наразі немає, а строки старту сезону залежать виключно від погоди. Наразі терміни відкриття невідомі.

Подекуди на курорті тестують штучне снігування, однак за плюсових температур воно не дає стабільного результату. За відсутності снігу туристам пропонують альтернативи: витяги, колесо огляду, SPA, ресторани та прогулянки в горах. 

Верхня станція витягу 5
Верхня станція витягу 5
фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

Тростян: сніг є, але для лиж – недостатньо

Схожа ситуація і на горі Тростян у Славській громаді. Попри наявність окремих ділянок зі снігом, його кількості наразі недостатньо для відкриття лижних трас. Місцеві підприємці зазначають, що без кількох днів стабільного морозу запуск штучного снігування не дасть результату. Дати старту сезону наразі не називають: усе залежить від погодних умов найближчих тижнів.

Гора Тростян
Гора Тростян
фото: скріншот з камер на сайті bukovel.com

«Буковиця»: сезон відкладають через відсутність морозів

На гірськолижному курорті «Буковиця» на Львівщині лижний сезон також поки не стартував. Через теплу погоду природного снігу немає, а для повноцінного штучного снігування бракує стабільних морозів. Наразі курорт працює в обмеженому режимі: доступні прогулянки, витяги для оглядових поїздок та інші неснігові активності.

Курорт «Буковиця»
Курорт «Буковиця»
фото: скріншот з камер на сайті snih.info

Львівщина: сніг є, але кататися рано

На курортах Львівської області ситуація подібна. У Славське та в гірськолижному комплексі «Плай» сніг місцями є, але його недостатньо для відкриття трас.

Комплекс відпочинку «Плай»
Комплекс відпочинку «Плай»
фото: скріншот з камер на сайті snih.info
Комплекс відпочинку «Плай»
Комплекс відпочинку «Плай»
фото: скріншот з камер на сайті snih.info

В адміністраціях комплексів кажуть, що часткове штучне снігування можливе лише на окремих ділянках і не дозволяє говорити про повноцінний старт сезону. Дати відкриття наразі не називають.

Закарпаття і Драгобрат: без морозу та снігу

На Закарпатті лижний сезон також не розпочався. Навіть Драгобрат, який традиційно відкривається одним із перших завдяки високогір’ю, залишається без снігового покриву.

ГК «Драгобрат»
ГК «Драгобрат»
ГК «Драгобрат»
ГК «Драгобрат»

Місцеві підприємці визнають: без кількох днів стабільного мінуса не допоможуть навіть снігові гармати. За прогнозами, істотного похолодання найближчим часом не очікується.

Курорт «Полянскі»
Курорт «Полянскі»

Теплі зими в Карпатах стають системною проблемою для гірськолижної індустрії. Курорти дедалі частіше змушені зміщувати акцент із лижного спорту на всесезонний відпочинок: SPA, готелі, гастротуризм і рекреацію.

Коли саме цьогоріч стартує лижний сезон – не береться прогнозувати жоден з великих курортів. Все залежить від погоди, якої Карпати цього грудня так і не дочекалися.

Водночас Карпати на Новий рік закріпили за собою статус найдорожчого внутрішнього курорту України. Готелі в Буковелі працюють у піковому режимі: коротких бронювань майже немає, а новорічна ніч продається як частина дорогих пакетів із банкетами, шоу та обмеженим доступом. «Главком» зібрав пропозиції готелів у Буковелі та Яремчі й дізнався, скільки коштує новорічний відпочинок у Карпатах – разом із проживанням і святкуванням.

Один із найдорожчих варіантів зустріти Новий рік в Україні пропонує п’ятизірковий Radisson Blu Resort у Буковелі. Вартість святкового відпочинку тут сягає понад сто тисяч гривень. 

Буковель снігопад відпочинок Закарпаття гірські лижі лижний спорт Львівщина

