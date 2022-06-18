В Україні спростять процедуру відновлення паспортів

Передбачається звільнення від збору за оформлення втрачених і викрадених паспортів

В Україні в умовах воєнного стану планують спростити процедуру поновлення паспортів для внутрішньо переміщених та депортованих осіб. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

За її словами, на сьогодні сотні тисяч наших громадян в Україні та за кордоном чекають на документи. На думку Верещук, в умовах війни треба все максимально пришвидшувати та спрощувати, щоб паспорти не були джерелом проблем для людей.

Представники дотичних відомств та депутати домовилися якнайшвидше змінити нормативну базу наступним чином:

Якщо людина втратила паспорт, то соцвиплати здійснюються за довідкою від ДМС, допоки не оформлять паспорт.

Звільнити від збору за оформлення втрачених і викрадених паспортів.

Якщо зараз технічно неможливо забезпечити електронний підпис у паспортному чіпі, то паспорти будуть видаватися без електронного підпису.

Якщо в іноземній країні немає українського консула, то для швидкості оформленням документів на повернення в Україну буде займатися ДМС.

Нагадаємо, раніше Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше закликала батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.