  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. В Україні спростять процедуру відновлення паспортів
рус
    Суспільство

    В Україні спростять процедуру відновлення паспортів

    В Україні спростять процедуру щодо відновлення паспортів для ВПО та депортованих осіб - В Україні спростять процедуру відновлення паспортів
    В Україні спростять процедуру щодо відновлення паспортів для ВПО та депортованих осіб
    фото з відкритих джерел

    Передбачається звільнення від збору за оформлення втрачених і викрадених паспортів

    В Україні в умовах воєнного стану планують спростити процедуру поновлення паспортів для внутрішньо переміщених та депортованих осіб. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

    За її словами, на сьогодні сотні тисяч наших громадян в Україні та за кордоном чекають на документи. На думку Верещук, в умовах війни треба все максимально пришвидшувати та спрощувати, щоб паспорти не були джерелом проблем для людей.

    Представники дотичних відомств та депутати домовилися якнайшвидше змінити нормативну базу наступним чином:

    • Якщо людина втратила паспорт, то соцвиплати здійснюються за довідкою від ДМС, допоки не оформлять паспорт.
    • Звільнити від збору за оформлення втрачених і викрадених паспортів.
    • Якщо зараз технічно неможливо забезпечити електронний підпис у паспортному чіпі, то паспорти будуть видаватися без електронного підпису.
    • Якщо в іноземній країні немає українського консула, то для швидкості оформленням документів на повернення в Україну буде займатися ДМС.

    Нагадаємо, раніше Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.

    Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше закликала батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.

    Читайте також: Бойові дії в режимі реального часу: уряд розповів про нову онлайн-платформу
    Теги: росія окупанти війна паспорт документи Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні спростять процедуру відновлення паспортів