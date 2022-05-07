Бойові дії в режимі реального часу: уряд розповів про нову онлайн-платформу

Крім поточного статусу громад можна буде довідатись про тимчасово окуповані та оточені території України

Цифрову платформу, яка в режимі реального часу відображатиме зони активних бойових дій, тимчасово окуповані та оточені росіянами території України, запустили Мінреінтеграції спільно з Мінцифри. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє на своєму Telegram-каналі.

Дана платформа відображає актуальну інформацію щодо статусу громад. Її можна знайти на сайті «єДопомога» за посиланням https://groshi.edopomoga.gov.ua у розділі «Послуга доступна українцям, які переїхали з територій, де були або продовжуються бойові дії», йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інформацію про статус надають відповідні обласні, Київська міська військова адміністрація. На її основі формується перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік затверджується Мінреінтеграції за погодженням Міноборони.

Нагадаємо, що днями Мінцифри розширило список змін, які можна внести про ФОП через «Дію»: відтепер на порталі «Дія» фізичні особи – підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування.